高盛挺台股 喊到16,200
外資兔年報喜，高盛證券基於台股五大利多，調升台股投資評等至「中立」，目標指數由14,700點提高至16,200點，看好景氣循環、晶圓代工等十大產業。
甫邁入金兔年，外資就為台股後市看法捎來好消息。高盛證券發布報告指出，台股將享有五大利多，包括受惠中國大陸市場重新開放、全球與美國經濟衰退風險下降、美元走疲有助外資回流台股、中國大陸地緣政治風險降溫、下半年科技循環將強勁復甦。
因此，高盛在亞太股票配置中加重北亞布局，將台股投資評等由原先的「劣於大盤」提升至「中立」，目標指數也由14,700點拉升至16,200點。
另外，高盛還看好台股十大產業，包括景氣循環、保險、原物料、自動化、晶圓代工、功率半導體、電動車委外釋單、ABF載板、積層陶瓷電容（MLCC）、銅箔基板（CCL）等。
報告指出，就評價面來看，台股本益比為13.5倍，已到十年平均值，價位合理；股東權益報酬率（ROE）為16%，股價淨值比為二倍，相較東南亞股市很有吸引力；現金股利殖利率為4%，也是利多。就企業獲利來看，由於終端需求仍疲弱，台股近期獲利面臨挑戰。高盛預估，台股今年企業獲利將衰退25%，但今年下半年可望強勁復甦，因此2024年獲利將成長25%。
從資金流向看，去年11月以來外資買超85億美元，但之前的三年賣超800億美元，對台股科技及金融股持有比重降到歷史低檔區。台股去年大跌逾22%，是2008年全球金融海嘯下跌25%以來最弱，但今年以來已漲8%，由半導體及金融股領漲。
報告指出，就資金配置來看，全球/新興市場基金對台股為大幅減碼，比參考指標分別減少1.5/2.9個百分點。台灣散戶投資人雖然仍沒有大舉進場，但在亞太區域來看買氣仍強。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言