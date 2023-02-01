高盛挺台股 喊到16,200

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
圖／經濟日報提供
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外資兔年報喜，高盛證券基於台股五大利多，調升台股投資評等至「中立」，目標指數由14,700點提高至16,200點，看好景氣循環、晶圓代工等十大產業。

甫邁入金兔年，外資就為台股後市看法捎來好消息。高盛證券發布報告指出，台股將享有五大利多，包括受惠中國大陸市場重新開放、全球與美國經濟衰退風險下降、美元走疲有助外資回流台股、中國大陸地緣政治風險降溫、下半年科技循環將強勁復甦。

因此，高盛在亞太股票配置中加重北亞布局，將台股投資評等由原先的「劣於大盤」提升至「中立」，目標指數也由14,700點拉升至16,200點。

另外，高盛還看好台股十大產業，包括景氣循環、保險、原物料、自動化、晶圓代工、功率半導體、電動車委外釋單、ABF載板、積層陶瓷電容（MLCC）、銅箔基板（CCL）等。

報告指出，就評價面來看，台股本益比為13.5倍，已到十年平均值，價位合理；股東權益報酬率（ROE）為16%，股價淨值比為二倍，相較東南亞股市很有吸引力；現金股利殖利率為4%，也是利多。就企業獲利來看，由於終端需求仍疲弱，台股近期獲利面臨挑戰。高盛預估，台股今年企業獲利將衰退25%，但今年下半年可望強勁復甦，因此2024年獲利將成長25%。

從資金流向看，去年11月以來外資買超85億美元，但之前的三年賣超800億美元，對台股科技及金融股持有比重降到歷史低檔區。台股去年大跌逾22%，是2008年全球金融海嘯下跌25%以來最弱，但今年以來已漲8%，由半導體及金融股領漲。

報告指出，就資金配置來看，全球/新興市場基金對台股為大幅減碼，比參考指標分別減少1.5/2.9個百分點。台灣散戶投資人雖然仍沒有大舉進場，但在亞太區域來看買氣仍強。

台股 高盛 散戶投資人

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