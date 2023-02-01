台股外資捧場 連買11天

台股兔年第二個交易日，指數漲多引動獲利回吐及解套賣壓出籠，指數開低走低，尤以台積電下跌3.8%成領跌焦點，終場指數下跌1.4%，年線得而復失。法人表示，漲多回檔算是正常，尤其外資連11日買超，合計買超2,059.5億元，回補速度相當快，波段仍有機會攻上15,500點。

觀望聯準會（Fed）利率決策會議及多家科技大廠將公布財報，美股四大指數全數收黑，加權指數在台積電領跌下一路走低，終場跌228點收15,265點，跌幅1.4%，成交量2,856億元，其中外資連五買台積電後轉賣，昨賣超1.3萬張。不過1月整體表現不差，上漲1,127點，漲幅7.9%，月線收紅。

籌碼面來看，三大法人昨合計買超54億元，其中外資期貨淨多單減少5,510口至2,589口，現貨買超29.3億元，買超包括群創、康舒、友達、華新、裕隆、聯電、力積電、寶成、華航及緯創等。投信買超12億元，自營商買超12.7億元。值得注意的是，外資已連11日買超，合計買超高達2,059.5億元。

八大公股行庫則賣超16.2億元，賣超聯電、康舒、群創、中鋼、長榮航、中鴻、友達、華新、裕隆等。

群益投顧董事長蔡明彥、台新投顧副總經理黃文清均認為，開紅盤日台股大漲主要是反映封關期間國際股市漲幅，尤其科技類股表現強勢。但接下來因多國央行將進行利率決策會議，以及多家科技股包括蘋果、Meta、亞馬遜、Alphabet等將公布財報，市場觀望氣氛下，加上外資今年來（1月）大買逾2,000億元，指數短線漲點大，也讓昨日出現短線獲利回吐賣壓。

此外，台幣連二日表現強勢，表示熱錢仍在，外資去年大賣1.2兆元，屬於超賣，今年回補力道將持續。加上市場預期中國大陸疫情高峰過後，解封消費力道將大幅提升，將帶動市場需求及經濟成長，IMF更上調今年全球經濟成長率至2.9%。

蔡明彥認為，如果聯準會利率決策會議如市場預期僅升1碼，且對未來升息看法不要太偏鷹，接下來加權指數仍有機會驚驚漲。如有拉回最好量縮，要達到攻擊量的話，最好五日均量能大於月均量。黃文清表示，行情沒有急漲的條件，會是以震盪盤堅向上的方式。