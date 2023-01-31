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外資1月買超2,007億元 買超晶圓雙雄逾48萬張

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股今(31)日收在15,265.2點，1月因農曆年封關，交易天數僅13天，統計本月外資買超金額達2,007.66億元，晶圓雙雄居外資買超前兩大，合計買超48萬3,536張，聯電（2303）居外資買超個股冠軍，其次則是台積電（2330）。

台股1月大盤指數上漲1,127.51點，漲幅7.98%，三大法人合計買超2,367.8億元，其中外資買超金額達2,007.66億元，投信買超122.16億元，自營商買超237.97億元。

統計外資1月買超前十大個股依序是聯電、台積電、新光金（2888）、群創（3481）、開發金（2883）、台新金（2887）、元大金（2885）、臺企銀（2834）、力積電、友達（2409）等，金融股占5檔，晶圓代工則有3檔，面板雙虎也進榜。

外資1月買超個股冠軍為聯電，合計1月買超28萬2,444張，其次是買超台積電20萬1,092張，力積電也獲外資買超62,156張，另外，面板股部分，群創獲外資買超96,884張，友達則獲外資買超56,058張。

外資1月轉為買超，但仍有個股遭到調節，統計外資本月賣超前十大個股依序為鴻海（2317）、陽明（2609）、玉山金（2884）、華通（2313）、遠傳（4904）、長榮（2603）、元太（8069）、華星光（4979）、廣達（2382）、萬海（2615）等。

鴻海從去年底股價失守百元，今日盤中雖曾拉升至101元，可惜並未守住，終場收在99.7元，統計外資1月來合計賣超鴻海11萬4,488張，居外資賣超個股冠軍。

外資 個股

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