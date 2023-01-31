外資1月買超2,007億元 買超晶圓雙雄逾48萬張

為了抑制通膨，美國聯準會（Fed）自2022年3月，啟動升息循環以來，累計升息17碼，將聯邦資金利率，從趨近於零，一路拉高至4.25%到4.5%區間，導致股市劇烈波動，且市場預期2023年首季，Fed仍會繼續升息。

2023-01-31 11:12