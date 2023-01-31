台股下跌228.62點 三大法人買超55.23億元

2022年大環境景氣差，台股震盪相對較大，不過2023新春開盤大漲560.89點，創農曆年開紅盤最大漲點，且是史上單日第三大漲點，讓不少年前賣出手上股票的投資人相當扼腕。網友好奇「什麼時候開始推薦不抱股過年？」其他人則直言「就是假議題」，不過也有人回顧2020年新春開盤直呼是「一朝被蛇咬，十年怕草繩」。

2023-01-31 15:31