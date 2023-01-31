台股下跌228.62點 三大法人買超55.23億元
台股今(31)日開低走低，終場收在15,265.2點，下跌228.62點，成交量2,763.21億元；三大法人買超55.23億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超29.41億元，投信買超13.09億元，自營商買超（合計）12.73億元，其中自營商（自行買賣）買超21.01億元，自營商（避險）賣超8.28億元。
台積電（2330）昨創波段新高後今出現回檔，收522元，跌幅3.87%，聯發科（2454）下跌21元，收718元，跌幅2.84%，聯電（2303）力守平盤，鴻海（2317）收99.7元，漲幅1.63%。台積電漲多拉回，不過相關供應鏈有部分個股逆勢上揚，閎康（3587）大漲逾6%，閎康公告去(2022)年第四季合併營收達11.39億元，年增24.5％，特用化學勝一（1773）、三福化（4755）也分別上漲逾6%、4%，特殊氣體廠晶呈科技（4768）大漲逾5%。受惠銅價維持高檔及預期中國大陸景氣復甦，電器電纜股漲勢強勁，大亞（1609）、華榮（1608）勁揚7~8%，華新（1605）持續爆量上漲，收54.2元新高價。大盤指數收在15,265.2點，跌幅1.48%。
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