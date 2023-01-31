台積電飆漲40元！謝金河曝「2個吉兆」預告晶圓雙雄是最大目標

台股昨（30）日新春開紅盤，加權指數大漲560點為史上第三大漲點、外資買超722億元史上第二多，台積電股價也暴衝大漲40元，終場收543元，改寫七個多月來波段新高，推升市值重返14兆元大關。

財信傳媒董事長謝金河在臉書表示，兔年剛開始，「外資買超+台幣升值」是兩個吉兆。其中光晶圓雙雄部分，外資就買超了台積電80641張，聯電83985張。相較去年外資把台股當提款機，全年賣超金額高達1.23兆台幣，單賣超台積電逾100萬張。

謝金河說，台積電法說會公布的業績比市場預期好很多。外資近5個交易日買超台積電129667張，聯電181093張，已成股價最大推手。再加上巴菲特的柏克夏基金公布買入40億美元的ADR，使得台積電跳空大漲。

此外，外資從元月5日起，每日買超台股，到17日封關，外資買超1225.69億元，30日722.55億元，外資從賣超變成買超，也代表在疫情三年，外資賣台股太多，今年可能變成大額買超，對台股會帶來助力，「這當中又以半導體產業及金融股會得到最大的青睞，晶圓雙雄是最大目標。」

而外資買超也推升新台幣匯率，去年新台幣一度貶值到32.335，30日升到30.104，台幣升值到年線支撐，也預告台股壓力危機解除。這次美元回檔，人民幣，日圓，韓元都強勁升值，股市再破底壓力也化解。