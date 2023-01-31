資金回流 衝著股市來

兔年開紅盤，熱錢如潮水般大舉湧入，令投資人大為振奮。對於外資這波匯入，究竟是為了炒股，還是炒匯？資深匯銀主管分析，外資去（2022）年大賣台股逾兆元，關鍵主因就是聯準會「暴力升息」，如今聯準會升息腳步將放緩，熱錢自然會回頭加碼台灣等亞洲國家的股票。

匯銀主管表示，農曆年後熱錢湧現的匯入潮，主要是衝著台股而來，但資金大舉匯入時會推升新台幣匯率，若能資本利得、新台幣升值匯差兩頭賺，對外資而言當然是多多益善。

匯銀主管還說，早在農曆年前，新台幣匯率就有一波明顯升勢，現在回頭看，熱錢提前在年前進場「卡位」，並於開紅盤這天進場大買、單日加碼金額超過700億元、相當驚人。

央行總裁楊金龍先前曾經說過，國際資金移動非常頻繁，情況有如氣候變遷（climate change ），沒辦法準確預測，氣候變遷是幾天內把全年雨量都下完、乾旱時又非常乾旱，熱錢也是如此，進來的時候非常頻繁且集中，幾天之內又集中且巨額匯出，因此在管理上非常困難。

楊金龍強調，台灣為高度開放的小型經濟體，非常容易受到國際因素的影響。

去年美國鷹派升息造成國際金融市場動盪不安，楊金龍便有感而發表示，資金移動就像氣候變遷很難準確預測到。