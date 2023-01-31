外資狂買722億 台股發紅包 五喜臨門

年假期間美國科技股與台積電ADR領漲，在外資買超台股722億元下，台股昨（30）日新春開紅盤報五喜：加權指數大漲560點為史上第三大漲點、外資買超722億元史上第二多、台股一舉過三關以漲幅3.7%居亞股之冠、台積電創史上最大40漲元、高價股大漲再見五千金。

綜合統一投顧董事長黎方國、華南投顧董事長儲祥生意見，資金歸隊，今日挑戰15,500點整數關卡，投資人可偏多操作，後市觀察美股財報及美國聯準會在周四宣布的利率決策動向。

圖／經濟日報提供

台股農曆年封關期間國際股市漲多跌少，尤其美國那斯達克指數與費城半導體指數大漲4.9%與5.1%，與台積電ADR強漲7.4%，以及美元指數偏弱，果然外資昨日大幅回補台積電，砸下434億元買超台積電，使得台積電成交量暴增至14.8萬張，為2020年12月1日以來最多，亦為歷來第30大量，推升股價攻上至543元，市值重返14兆元，上揚40元或7.9%，漲元創史上第一、漲幅史上第四，也使得外資對集中市場買超擴增到722億元史上第二多。

外資對台股史上第一買超金額是在2005年12月28日，當日買超1,252億元，其中對台積電買超1,204億元，也歸功於當時的台積電大股東台灣飛利浦建元在盤後鉅額轉帳給荷蘭母公司1,201億元，這也是外資對台積電買超史上第一多；昨日外資對台股買超722億元為史上第二多，買超台積電434億元亦為史上第二多。

台股昨日開高走高收最高，終場大漲560點收15,493點當日最高點，一舉突破萬五、年線15,381點與前高15,152點等三關卡，漲幅3.7%亞股之冠；成交量擴至3,548億元，為去年5月31日4,003億元以來最高。

加權指數昨日大漲560點，為史上第三大漲點，不但僅次於2021年5月18日的792點、1989年11月29日的590點，而且也是歷年新春開紅盤最高漲點，超越金牛年開紅盤日2021年2月17日的559點漲點。昨日台積電的價量齊揚，也帶動高價電子走揚，亞德客-KY漲2.1%，重回千金俱樂部，台股重現五千金。

至於狂漲的台積電是否還有上漲空間，群益投顧副總裁曾炎裕認為，若太拘泥在台積電各月營收增減、淡旺季表現、終端市場變化等傳統「研究項目」就是畫地自限，科技股、高成長股與半導體股有望取代能源股成為今年市場焦點。

在法人動態方面，三大法人同步站在買方，昨日合計買超831.3億元。其中，外資買超722.1億元，連十買；投信買超30.8億元，由賣轉買；自營商買超77.8億元，連六買；八大公股行庫順勢大換銀彈132.7億元，連四賣，並創有統計以來單日最大賣超。