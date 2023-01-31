台股千金俱樂部 增至五檔

台股昨（30）日新春開紅盤強勢攻高，大戶、中實戶買盤現蹤，鎖定高價股敲進，帶動近八成的百元以上高價股衝關收漲，其中，亞德客-KY漲2%、收在1,020元，使千金俱樂部擴增至五檔，而譜瑞-KY漲5%、收939元，近期有望挑戰成為第六檔千金股。

千金族群勢力能否於今年再擴大，為市場關注焦點，緯穎、嘉澤、譜瑞、AES-KY、世芯-KY、祥碩等個股都有內外資喊出千元以上的目標價，為潛力千金族群。群益投顧董事長蔡明彥、台新投顧副總經理黃文清指出，高價股是法人密切追蹤的標的，股價變化即可找出產業趨勢，而隨各產業持續發展，不排除車用、電動車、第三代半導體、元宇宙等供應鏈會出現更多高價股。

昨日台股開紅盤展開大反攻，逾八成的百元以上的高價股收漲，點燃高價股評價修復行情火苗。事實上，不少高價股已提前消化產業利空，輔以籌碼順利換手，今年以來股價走出雙位數的反彈幅度，明顯優於加權指數及櫃買指數9.5%與7.1%的表現，其中又以去年慘跌、但市況有望於下半年迎來轉圜契機的半導體股居多。

台股千金股檔數最高峰一度達13檔，但隨台股在去年大幅修正，在虎年封關日時只剩大立光、信驊、力旺、旭隼四檔，昨日亞德客-KY漲2%，重新進入千金俱樂部，股價排行依序是大立光2,165元、信驊2,045元、力旺1,615元、旭隼1,510元，亞德客1,020元。

大戶、中實戶回歸，也使其他高價股強勢突破各上檔百元關卡，譜瑞、富邦媒、聯發科、精測、儒鴻、東哥遊艇、力智等各來到900、800、700、500、400、300元之上。