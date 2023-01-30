2023年三大投資關鍵問題： 通貨膨脹、企業獲利、央行政策分歧

法盛投資管理（Natixis Investment Managers）首席投資組合分析師雅納西維奇（Jack Janasiewicz）指出，2023年投資有三個關鍵問題，也就是通貨膨脹、企業獲利、央行政策分歧。

雅納西維奇指出，談到2023 年市場展望，顯而易見的第一個問題就是通膨。最壞的情況肯定已經過去，但更重要的問題是美國的結構均衡利率落在何處。市場目前認為，該利率要是一直遠高於 2% 目標，美國聯準會（Fed）將進一步收緊政策。Fed如果更加鷹派，肯定難以改善全球已受挫的風險偏好。

第二個問題是，企業獲利表現最終歸於何處？市場似有兩派看法，到年底前基本保持不變，或是下滑 10-15%。雖然目前一致認為 2023 年經濟衰退不可避免，但雅納西維奇正思考一句老話：「永遠不要與美國消費者對賭。」另再補充一句：「永遠不要低估美國企業的韌性和靈活性。」企業正在積極削減成本以保持利潤。隨著成本壓力緩解和需求恢復，或許最終會推助企業獲利優於預期。

最後，經過一年的全球同步緊縮後，預計 2023 年將是全球央行政策分歧的一年，這將影響不同區域的經濟成長。雅納西維奇說，Fed結束緊縮周期似指日可待，歐洲央行最近才採用Fed的策略，所以仍落後數季。邁入 2023 年，美國的成長動能似乎開始加快，而歐洲的下行風險似乎正在遞增。

在新興市場，不少央行率先收緊貨幣政策，但隨著通膨降低和經濟成長放緩，是否會率先開始寬鬆政策呢？雅納西維奇指出，中國大陸解封似乎已是不可逆轉，中國人民銀行將繼續走上完全不同於其他國家的貨幣政策之路，即寬鬆的貨幣政策。在經歷了一年大規模的全球單向利率交易後，如何拿捏各地利率變化，將在 2023 年再次發揮重要作用。