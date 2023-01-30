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瑞銀財富管理看全球科技股 尚未出現轉機

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

瑞銀財富管理投資總監辦公室指出，瑞銀財富管理全球股票策略並不看好科技類股，並預計該類股在未來數個月繼續跑輸大盤。此外，全球策略繼續不看好美國股票，因為科技股及成長股在美股的權重較高。

瑞銀財富管理分析，首先，科技股估值尚未出現轉機。科技股估值在過去十多年不斷擴張，本益比雖然已從29倍下降到19.1倍，但仍比10年均值高出4%。科技股繼續面臨不利因素，包括實質利率上升，導致表現承壓。此外，在消費者需求平平及企業前景黯淡的情況下，科技股的獲利預測可能進一步下調。部分科技股更容易受到中美關係緊張及全球科技角力的影響。

其次，雖然今年投資者可能持續偏好風險，但當前的環境仍較利於防禦型、價值型和優質收益股票。瑞銀財富管理預估今年全球股票獲利增長由正轉負至負3%（市場預期為成長2%）， 美股獲利更將下滑4.4%。

瑞銀財富管理指出，由於企業獲利成長趨勢惡化，市場下調獲利預測將多於上 調，股市波動率可能居高不下。因此，在當前通貨膨脹及利率上升、經濟增長放緩的背景下，防禦型、價值型和收益機會的組合料將跑贏大盤。

瑞銀財富管理表示，雖然美國製造業進入衰退，但並不代表美國總體經濟處於衰退之中。疫情引發一些不尋常的周期性模式，至少就目前而言，消費者對服務的需求仍大，有助於經濟維持增長。

科技股 財富管理 瑞銀

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