台股大漲站上年線還能不能追？ 法人三個字回應

台股兔年開紅盤大漲，大盤指數大漲560.89點，收在15,493.82點，收復年線及萬五關卡，指數急漲下到底還能不能買?該買什麼?法人認為，在年線仍然下彎，跳空缺口太大，技術指標相對過熱下，不建議追高，但「拉回買」，法人坦言，即使拉回，可能也不會太深，半導體、電動車、儲能相關、位階低的PCB等都可留意。

台股今（30）日以15,291.53點開盤，上漲358.6點，隨著台積電（2330）尾盤拉高，指數也收在今日最高點，以15,493.82點收盤，上漲560.89點，漲幅3.76%，創下農曆年後開紅盤日最大漲點，且是史上單日第三大漲點，三大法人合計買超827.41億元，其中，外資買超722.55億元，為單日買超金額第二高，投信買超26.97億元，自營商買超（合計）77.88億元。

台股兔年開紅盤拉出好采頭，但指數大漲下，還能不能買？法人坦言不適合追高，認為指數拉回修正的可能性高，但是，拉回幅度不會太深，所以，有拉回要買。

證券分析師張陳浩表示，台股開紅盤大漲，除權值股台積電之外，盤面上的強漲族群包括半導體的IC設計股，尤其是矽智財股、比特幣及特斯拉、輝達概念股等，但是因為跳空缺口太大，大盤指數修正的可能性高，但預期拉回的幅度不會太深。

張陳浩強調，台股大盤指數可能在3月落底，但低點難測下，逢指數拉回要買，至於可以布局的標的包括，位階低的PCB及DRAM、電動車、IC設計、儲能相關的風電、太陽能、液態電池等儲能股。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股農曆年封關期間國際股市表現不錯，推升開紅盤日的表現，指數站上年線，但是目前年線仍然下彎的壓力，加上技術指標相對過熱，短線恐出現獲利調節賣壓。

簡伯儀強調，雖然台股轉成多方排列，但不追高，等拉回再買；佈局的標的可留意半導體及電動車族群。