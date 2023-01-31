年前賣股沒賺到！網轟「不抱股過年」是假議題 苦主揭慘痛經驗

2022年大環境景氣差，台股震盪相對較大，不過2023新春開盤大漲560.89點，創農曆年開紅盤最大漲點，且是史上單日第三大漲點，讓不少年前賣出手上股票的投資人相當扼腕。網友好奇「什麼時候開始推薦不抱股過年？」其他人則直言「就是假議題」，不過也有人回顧2020年新春開盤直呼是「一朝被蛇咬，十年怕草繩」。

台股兔年開紅盤大漲，30日以15,493.82點作收，上漲560.89點，收在當日最高點。PTT網友不解詢問「什麼時候開始推薦不抱股過年？」他表示，「去年跌了一整年，真要說，過年也才幾天休市，都能抱一年了有差這幾天嗎？ 每次要到過年，就開始很多言論勸人不要抱股過年，投資公司成長應該沒差這幾天吧？」

該網友表示，「還是股版高手都玩期權怕做錯方向，那倒是可能瞬間斷頭的可能 連假就要避險或空手，是什麼時候開始出現的言論？要也是改成不要抱期權過年才對吧？」

其他網友則留言「過年開紅盤走高機率就是高」、「你看郭董有在不抱股過年嗎」、「就假議題」、「你有看過張忠謀還是巴菲特空手過嗎」、「恐嚇仔吃飽太閒的伎倆」、「別說過年，連假放個4天就有人說要先賣了」、「除非用融資，不然是沒甚麼必要過年前賣」。

許多網友回憶起2020年的慘痛經驗，當時受到新冠肺炎影響，新春開盤終場大跌696點，收在1萬1421點，創下史上收盤單日最大跌點紀錄，盤中跌停檔數超過400檔，台股上市公司總市值一天就蒸發大約2兆。

網友紛紛留言「我2020被咬過，但是我2019年底才入市，震撼教育後都這樣做了」、「肺炎那年過年真的超精彩」、「印象最深的就是2020年，但是短線仔才有這種困擾」、「2020疫情開盤跌快七百點，很多高手閃過這波」。