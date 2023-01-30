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史上單日第3大漲點！台股漲560點 三大法人買超827.41億元
台股兔年開紅盤大漲，今（30）日以15,493.82點作收，上漲560.89點，收在當日最高點，成交量3,297.2億元；三大法人買超827.41億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超722.55億元，投信買超26.97億元，自營商買超（合計）77.88億元，其中自營商（自行買賣）買超28.18億元，自營商（避險）買超49.69億元。
台股早盤以15,291.53點開盤，上漲358.6點，隨著台積電（2330）尾盤拉高，指數也收在今日最高點，以15,493.82點收盤，上漲560.89點，漲幅3.76%；台積電早盤大漲39元，盤中低點為534元，但在最後一盤爆量拉升，以最高的543元作收，台股也收在今日最高，站上年線，創農曆年開紅盤最大漲點，且是史上單日第三大漲點。
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