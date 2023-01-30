主力股過年鎖碼股發威 東哥遊艇飆漲停創下天價

東哥遊艇（8478）虎年以378元封關，虎年漲幅達204.84%，且根據券商交易熱點來看，為主力抱股過年的鎖碼股之一，今（30）日兔年開紅盤，股價持續發威，早盤跳空以415.5元漲停開出後鎖死，創下歷史天價，漲停及市價追買單超過2,400張。

東哥遊艇在2020年3月曾下滑至25.5元，其後股價反彈，今日衝上415.5元歷史新高價，不到3年時間，股價漲幅高達1,529%，若以今年來看，去年12月30日收在291.5元，今年來漲幅42.53%。

去年雖因俄烏戰爭對全球經濟活動造成沉重壓力，且美國聯準會持續升息抑制通膨，但東哥遊艇因客戶為金字塔頂端富豪，消費模式不因景氣短期波動而縮減，高端及精品需求仍舊熱絡，東哥遊艇目前在手訂單排程已至2025年。

台股過去15年農曆年後開紅盤上漲居多，市場部分主力大戶也精選部分個股抱股過年，透過券商交易熱點統計，包括臺企銀（2834）、聯電（2303）、台新金（2887）、元大金（2885）、中信金（2891）、永豐金（2890）、台積電（2330）、東哥遊艇、技嘉（2376）、裕隆（2201）、盛達（3027）、世紀鋼（9958）等，成為市場主力農曆年前鎖碼的標的。

東哥遊艇在年前成為主力重要鎖碼標的，統計鎖碼張數約1,175張，平均價格357.45元，今日以漲停415.5元開出後鎖死，排隊買單超過2,400張。