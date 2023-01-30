金兔年開紅盤 0050等五檔台股ETF填息 109萬投資人再領紅包

台股農曆春節休市12天期間，美股漲多跌少，今（30）日金兔年開紅盤，台股跳空補漲，盤面氣勢如虹，激勵元大台灣50（0050）、國泰台灣5G+等一共五檔台股ETF完成填息，計有109萬投資人股息及價差雙落袋。

封關期間，美國高科技股延續盤堅，費城半導體指數大漲5.1%、那斯達克指數也勁揚4.9%，激勵台股衝鋒，加權指數盤中一度大漲533點，重返萬五大關，帶動今日除息的台股ETF開盤即完成填息，分別為元大台灣50、國泰台灣5G+、永豐台灣ESG、元大MSCI台灣，加上在虎年最後一個交易日除息的中信臺灣智慧50也趁勢完成填息，計有五檔台股ETF完成填息。

素有國民ETF之稱的元大台灣50本次不僅調高股利發放金額，還上演秒填息秀，為63萬投資人博得好彩頭，將於3月7日領到股息。有36萬投資人國泰台灣5G+則將於3月2日領息、永豐台灣ESG領息日在3月6日、元大MSCI台灣在3月2日，中信臺灣智慧50在2月20日，超過百萬人將再領一波新春紅包。

而同樣於今日除息的國泰股利精選30還在填息之路上，反映兩大成分股後繼無力，鴻海以及中華電漲幅僅在1%之內。

接下來，台股ETF中還有三檔將除息，分別為第一金工業30、FT臺灣SMART、新光臺灣半導體30除息日皆訂在2月1日。