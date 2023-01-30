台積電大漲 這檔個股賺翻 潛在EPS貢獻約0.2元

受惠台股春節休市期間，美股大漲激勵，今（30）日加權指數新春開盤大漲逾400點，並以科技半導體為領漲族群，半導體產業龍頭台積電大漲逾7%，盤中股價最高衝上542元令不少選擇年前賣出台積電持股的投資人扼腕，但綠電（8440）仍持有逾百張台積電股票，今日台積電大漲、該公司每股獲利的潛在利益估計約達0.2元，為今年業績開出好采頭。

台積電今日盤中股價高點一度來到542元，寫下去年6月以來的新高，不僅該股佔台股最大權值，帶動台股指數今日大漲，技術面來看，今日的強勢帶量大漲後，也推升台積電股價重新站回所有短中長期均線之上，市場法人也看好，台積電在技術面上可望重新由多頭主導，也有利後市股價表現。

由於今年農曆春節長假長達10天，不確定因素較大的考量下，不少投資人選擇在年前出清或賣出手上台積電持股，今日台積電難得一度的逾7%大漲，也讓不少投資人扼腕。

綠電去年多次買進及賣出台積電股票，去年第4季部分處分之後，對帳面具正式貢獻效益，目前該公司持有台積電股價仍有約109張，平均每股的持股成本約在476元，以今日台積電盤中股價高點542元估算，該公司潛在獲利約逾700萬元，對該公司的每股獲利貢獻約在0.2元水準，該公司今年業績在開年就有好采頭。