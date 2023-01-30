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台股兔年開紅盤五千金再現 亞德客-KY重返千元股行列

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股金兔年開紅盤，盤面紅通通。記者侯永全／攝影
台股金兔年開紅盤，盤面紅通通。記者侯永全／攝影

台股今（30）日開紅盤，大盤指數衝上萬五，千金股也添1家，再現五千金，虎年以999元封關的亞德客-KY（1590）再重返千金股行列，早盤跳空以1,025元開出，上漲26元，股價開高後一度拉升至1,045元，盤中漲幅逾3%。

美系外資認為，中國大陸重新開放，勞動力短缺可望推升自動化需求，但因COVID感染率上升，恐將衝擊亞德客-KY第1季的銷售額，不過，受惠於農曆年後補貨、下半年iPhone外型尺寸變化等因素，預估銷售額自第2季起將加速成長。

亞系外資在農曆年前調高亞德客-KY評等及目標價，由中立調高至加碼評等，目標價由780元大幅調高至1,200元。

亞德客-KY在1月17日盤中挑戰千元，但終場以999元封關，今日以1,025元開高，盤中漲幅3.1%，重返千金股行列，台股五千金再現。

台股

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