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台積電「紅兔大展」 市值一度超越14兆元

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導
台股今天兔年開紅盤，開盤上漲358.6點，開盤指數15,291.53點，早盤漲逾500點，台積電（2330）開盤上漲39元，開盤價542元。記者余承翰／攝影
台股今天兔年開紅盤，開盤上漲358.6點，開盤指數15,291.53點，早盤漲逾500點，台積電（2330）開盤上漲39元，開盤價542元。記者余承翰／攝影

台積電美國存託憑證（ADR）於台股休市期間大漲7.49%，台積電（2330）今（30）日開盤「紅兔大展」，強勁補漲走勢，開盤跳空到542元，大漲39元，創7個多月來新高價，市值突破14兆元；聯電（2303）早盤也站上48元；聯發科（2454）早盤站上700元。

隨著通膨趨緩，市場預期美國聯邦準備理事會（FED）升息速度可能放緩，春節休假期間，美股上漲。

台積電表示，由於終端市場需求疲軟及客戶去化庫存影響，預期今年首季營收將約167億至175億美元。以中間值171億美元計算，將季減約14.2%。由於產能利用率降低，和3奈米量產初期未達經濟規模影響，首季毛利率將約53.5%至55.5%，營業利益率將約41.5%至43.5%。

台積電表示，今年不計記憶體的半導體產業營收恐將減少4%，其中晶圓代工業營收將減少3%，但是台積電今年營收將微幅成長。

台積電

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