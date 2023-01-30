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台股兔年開紅盤！早盤一度漲逾500點突破萬五 台積電開盤漲39元至542元

有錢也買不到幸福！王文洋此生最愛是誰？答案出乎意料

台積電ADR年假期間上漲7.4% 開紅盤日股價飆七個月高

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

美股在農曆年封關期間上漲，台積電（2330）ADR更是上漲7.4%，今(30)日四兔年開紅盤，股價跳空以542元開出，大漲39元，漲幅7.75%，市值一舉拉升1.01兆元至14兆542億元，重新站上14兆元。

美股在台股封關期間先 下跌後上漲，統計NASDAQ指數、S&P 500指數及費城半導體指數都是上漲，台積電自台股在1月17日封關以來，台積電ADR上漲7.4%。

台股今日為兔年開紅盤，指數以15,291.53點開盤，上漲358.6點，一度拉升至15,465.74點，大漲超過500點，台積電以542元開高，市值重新站上14兆元，股價創去年6月8日以來的新高價，貢獻大盤指數近250點，盤中漲幅6.36%。

台積電 台股

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