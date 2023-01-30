台股兔年開紅盤、早盤一度漲逾500點突破萬五 台積電開盤漲39元

台股今（30）日為兔年開紅盤，台股開盤上漲358.6點，開盤指數15,291.53點，早盤漲逾500點，一度至15,465.74點；台積電（2330）開盤上漲39元，開盤價542元。

群益投顧說，美國通膨續放緩，經濟衰退疑慮降溫，年假期間美科技股大漲。.外資年前大舉買超，美元指數偏弱，有利熱錢繼續回流，台股兔年紅盤可望啟動補漲，向上挑戰年線。

關注周三美國聯準會主席鮑爾談話內容，以及蘋果、亞馬遜、Alphabet和Meta公布的財報。操作上，以短多熱門標的為主，參考短期均線變化順勢操作因應。

統一投顧表示，春節期間的美股先抑後揚，納指、費半上漲逾4%，亞股普遍反彈，日股、韓股、港股均漲超4%

群益投顧說，台灣年假美股表現，道瓊工業跌0.95%，S&P 500漲1.79%、那斯達克漲4.9%、費城半導體漲5.16%。美國企業的特斯拉財報優預期漲45.34%。ADR的台積電漲7.49%、聯電（2303）漲4.53%、日月光（3711）漲6.24%。

群益投顧說，封關期間(1/16~1/27)BDI指數下跌28.5%，組成中，BCI指數下跌59.3%，BPI指數下跌1.6%，BSI指數下跌3.4%。春節過後，在返工及疫情因素的干擾下，下游尚面臨一段需求空窗期，待下游正常復工後，庫存回補需求有望支撐BCI指數回升。

封關期間(1/16~1/27)布蘭特油價上漲2.6%，西德州油價下跌0.54%；塑化產品報價則以芳香烴相關如苯、PX、PTA等產品漲幅較大。