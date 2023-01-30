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美股半導體、特斯拉股價大漲 兔年開紅盤日「這些個股」軋空手

1/30【早晨財經速解讀】2023牛市歸來?台積電ADR封關間大漲7% 英特爾獲利減6成 美超級財報周 還是超級裁爆週?

聯合新聞網／ 游庭皓的財經皓角
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供

台股封關期間全球主要金融市場漲多跌少，加上美股高科技股台積電ADR與特斯拉股價連袂強勢表態，富邦、元富、第一金、台新等四大投顧名師看好，今天台股開紅盤有望由台積電（2330）等半導體股與車用電子族群領軍，加權指數將直衝萬五關卡並上攻年線15,390點，波段挑戰15,500點。

台股虎年封關日因長假來臨，僅小漲5點收14,932點，成交量縮減至1,540億元封關。封關期間，美高科技股漲勢凌厲，費半大漲5.1%、那斯達克指數也勁揚4.9%，對科技股權重占六成的台股來說是一大利多。

尤其台積電ADR在台股封關期間大漲7.4%、聯電ADR漲4.5%，富台指與摩台指也分別上漲4.5%與5.3%，市場預期兔年開紅盤日走勢將是「滿堂紅」的盛況，也將引爆新一波軋空單與軋空手的「雙軋」行情。

第一金投顧董事長陳奕光認為，伴隨特斯拉、輝達、美光、高通等指標股期間漲幅均逾10%，台積電ADR也達7.4%，台股今日行情有機會突破萬五、上檔反壓區15,152點，直接挑戰年線。

元富投顧總經理鄭文賢表示，以摩台期、富台期在封關期間漲勢，對應的台指期落在15,600點至15,750點來看，大盤指數今日站上年線的機率不低。

富邦投顧董事長蕭乾祥分析，以台積電ADR上周五收盤93.3美元、對應現貨股價為566元，目前溢價差12.4%，以正常價差區間5%至15%來看，已在接近上緣，顯示外資回補現股的壓力不輕。搭配台積電ADR封關期間漲幅達7.4%，現貨同步反應漲勢時、股價則約在542元，今日有機會貢獻大盤漲點逾300點，台股今日挑戰年線機率高。

台新投顧總經理呂仁傑指出，台股封關期間不僅台積電ADR、高通等半導體股勁揚，電動車龍頭股特斯拉表現強勢，均有利於台灣相關概念股表現，預期今日可望突破前波15,152高點，波段將挑戰15,500整數關卡，看好晶圓代工，半導體設備及材料，以及特斯拉相關電動車族群。

游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。

免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。

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