美股半導體、特斯拉股價大漲 兔年開紅盤日「這些個股」軋空手

台股封關期間，美股半導體、特斯拉等族群股價大漲下，法人圈預期，相關供應鏈30日開紅盤也將引爆新一波追價買氣，其中，主要焦點股包括台積電（2330）、聯電、聯發科等半導體股，以及和大、貿聯-KY等電動車供應鏈，是軋空手的領頭羊。

由於內資圈擔心在台股封關期間的美股超級財報周、各項經濟數據等表現，因此，持股多降到偏低的水準，不過，隨美國生產者物價指數（PPI）、核心PPI，以及個人消費支出（PCE）與核心PCE同步下滑，加上零售銷售數據不僅低於市場預估，並為2021年12月以來最大降幅，在通膨數據放緩，消費數據又欠佳中，聯準會升息壓力下降，也推升美股在台股封關期間走勢。

再以四大指數的主要成分股來看，特斯拉、nVidia、美光、高通是漲勢最凌厲的四大個股，封關期間，累計漲幅分立達45.3%、20.5%、12.1%、10.9%，另外，蘋果、谷歌也都逾7.8%，應材、ASML、惠普、微軟也都上漲。

另一方面，由於美國半導體股大漲，包括台積電、聯電、日月光投控的ADR也分別大漲7.4%、4.5%、6.2%。

台新投顧副總經理黃文清、國泰證期顧問處分析師蔡明翰表示，這些分別大漲的美股個股、台股ADR，將直接帶動兔年開紅盤日的相關個股走勢，將是新一波軋空手行情的聚焦點。

根據統計，除台積電、聯電、日月光投控ADR將帶動現股走勢外，漲幅最大的特斯拉，在台股相關的車用電子供應鏈包括和大、貿聯-KY、台達電、乙盛-KY、智伸科、廣達、和碩、健和興、鴻碩、信邦等。

nVidia則有南電、台積電、信驊、欣興、景碩、技嘉、微星、華擎、華碩、日月光投控。蘋果則有台積電、鴻海、華通、廣達、和碩、鴻準、臻鼎-KY、大立光、美律、晶技、瑞儀、台郡等。高通方面則有台積電、日月光投控、欣銓、精測、欣興、景碩、南電、華碩等。