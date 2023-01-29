(周六值班專題配稿)法人：開紅盤後留意逢高調節賣壓

台股30日金兔年開紅盤，投資專家提醒，盤面消費性產品、觀光旅遊等部分短線漲多個股，可能出現一波法人調節賣壓，後續需持續關注市場需求，但股價拉回後亦提供逢低布局機會。

隨著連續假期結束，觀光旅遊產業即將進入淡季，台新投顧副總經理黃文清表示，法人可能逢高賣超手中持股，壓抑短線股價表現，但旅行社雙巨頭雄獅（2731）、鳳凰，以及餐飲族群的美食-KY、八方雲集、晶華、老爺知等個股，仍有望受惠各國陸續解封，營運逐漸恢復至疫情前水準，可留意中長線進場點。

消費性產品則可留意鴻海、華碩、宏達電、晶睿、微星等股，其中，最新外資報告指出，華碩顯卡庫存在2022年第4季恢復到健康水準，出貨量進一步獲得改進，有望谷底翻升；宏達電則持續受元宇宙題材加持，隨著VR產品推出，將有望帶動營收回溫，股價表現可期。

新光投信董事長劉坤錫建議，2023年在股市操作上仍以價值型投資為上策，選股不妨回歸公司基本面，同時留意產業長線發展性，在年後法人出貨之際伺機布局，收穫有望跟著兔年先蹲後跳。