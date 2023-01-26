港股兔年「開門紅」 新能源汽車、電影概念股活躍

港股兔年首個交易日「開門紅」，恒生指數今（26）日開高1.55％，恒生科技指數漲2.05％。其中，新能源汽車、電影概念股表現活躍，領漲大盤。

美股25日收盤漲跌不一，道瓊指數勉強實現四連漲，那斯達克指數與標普500指數均連續第二日下跌。

26日開盤，恒生指數開高1.55％，報22386.37點；國企指數開盤上漲1.66％，紅籌指數漲0.84％，恒生科技指數開漲2.05％。

觀察盤面上，汽車股集體上漲，蔚來、理想汽車均一度漲超7％，小鵬汽車漲超5 ％，比亞迪漲超3％。

今年春節檔期大陸電影票房火爆，累計已突破人民幣50億元，刷新近年紀錄。電影概念股26日亦集體開高，歡喜傳媒漲14.6%，IMAX中國漲6.2%，阿里影業漲近6%，貓眼娛樂漲4.1%。

耀才證券分析，恒生指數已連升第五周，累積升幅達到近2600點或13％，於全球金融市場中繼續名列前茅，由於市場氣氛仍佳，港股仍能維持良好勢頭，短期有望續創新高。至於個股方面，疫情防控放寬恢復正常及通關概念股如零售及澳門博彩股仍可繼續留意。