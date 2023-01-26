快訊

會談場合國旗顏色順序搞錯！比利時總理發推特文向荷蘭總理致歉

影／畫面曝光！新北男開車逆向撞死迎面來車駕駛

高雄鳳山透天民宅年初五失火 火未撲滅獨居屋主已死亡

港股兔年「開門紅」 新能源汽車、電影概念股活躍

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
港股兔年首個交易日「開門紅」，恒生指數今（26）日開高1.55％。(新華網)
港股兔年首個交易日「開門紅」，恒生指數今（26）日開高1.55％。(新華網)

港股兔年首個交易日「開門紅」，恒生指數今（26）日開高1.55％，恒生科技指數漲2.05％。其中，新能源汽車、電影概念股表現活躍，領漲大盤。

美股25日收盤漲跌不一，道瓊指數勉強實現四連漲，那斯達克指數與標普500指數均連續第二日下跌。

26日開盤，恒生指數開高1.55％，報22386.37點；國企指數開盤上漲1.66％，紅籌指數漲0.84％，恒生科技指數開漲2.05％。

觀察盤面上，汽車股集體上漲，蔚來、理想汽車均一度漲超7％，小鵬汽車漲超5 ％，比亞迪漲超3％。

今年春節檔期大陸電影票房火爆，累計已突破人民幣50億元，刷新近年紀錄。電影概念股26日亦集體開高，歡喜傳媒漲14.6%，IMAX中國漲6.2%，阿里影業漲近6%，貓眼娛樂漲4.1%。

耀才證券分析，恒生指數已連升第五周，累積升幅達到近2600點或13％，於全球金融市場中繼續名列前茅，由於市場氣氛仍佳，港股仍能維持良好勢頭，短期有望續創新高。至於個股方面，疫情防控放寬恢復正常及通關概念股如零售及澳門博彩股仍可繼續留意。

概念股 電影

延伸閱讀

【書香遠傳】桃園市立圖書館大湳分館：到眷村老屋看書賞電影

迷上登山、飲食清淡 李康生過年養生

報復性反彈落空 陸電影春節檔不如預期

《山椒魚來了》首創登山口售票 獲粉絲及山友熱情支持

相關新聞

半導體領軍 開紅盤日有戲 台股醞釀雙軋

美國科技股近期普遍「大漲小回」，至昨（25）日為止，日、韓等亞股表現也相對堅挺，尤其台積電ADR自台股封關以來走勢強勁，...

港股兔年「開門紅」 新能源汽車、電影概念股活躍

港股兔年首個交易日「開門紅」，恒生指數今（26）日開高1.55％，恒生科技指數漲2.05％。其中，新能源汽車、電影概念股...

兔年紅包理財 保德信：債優於股、Q2可逢低布局股票

金兔年大年初三，民眾除持續走春，不少人除夕夜領到紅包或年終領到獎金，此時紅包別急著花掉，也不妨開始思考年後理財，仔細規劃...

台股虎年市值蒸發逾8兆元 兔年關注國際變數

台股虎年封關指數收在14932.93點，市值蒸發新台幣8.04兆元，展望兔年，法人表示，農曆春節長假期間國際變數相對多，...

在數學裡是10＞1、但在股票市場中是10＜1 專家示警：六類商品碰了會虧

我們從小學算術，1＋1＝2，3＋5＝8，也知道在數學裡，10＞1最簡單不過的道理。但是，在股票市場，可就不是這麼一回事；甚至，我常告訴身邊的投資人，股票市場中是「10＜1」！原因在於…

年後法說高峰期 市場聚焦三產業

農曆年開紅盤之後，台股法說會也將邁入新一波召開高峰，中華電、聯發科、友達、穩懋、旺宏、台灣大等上市櫃公司，2月底前將接續...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。