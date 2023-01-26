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半導體領軍 開紅盤日有戲 台股醞釀雙軋

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
法人認為若國際盤持續穩健走升，台股30日開紅盤在半導體族群領軍下，有望引爆新一波軋空手、軋空單的「雙軋」行情。聯合報系資料庫
法人認為若國際盤持續穩健走升，台股30日開紅盤在半導體族群領軍下，有望引爆新一波軋空手、軋空單的「雙軋」行情。聯合報系資料庫

美國科技股近期普遍「大漲小回」，至昨（25）日為止，日、韓等亞股表現也相對堅挺，尤其台積電ADR自台股封關以來走勢強勁，法人看好若國際盤持續穩健走升，台股下周一（30日）開紅盤在半導體族群領軍下，有望引爆新一波軋空手、軋空單的「雙軋」行情。根據統計，台股封關之後，美股四大指數截至24日為止，除道瓊指數下跌1.6%之外，標普、那斯達克、費城半導體指數均呈上漲格局，漲幅在0.4%至4%不等，尤其是半導體指數漲勢遠高於其它指數，包括輝達、台積電ADR、高通、美光、蘋果、應材等指標股都上漲。

第一金投顧董事長陳奕光認為，觀察台股此次封關期間，美元指數走弱，加上美股二年期與十年期公債殖利率持續倒掛、利差約達70個基本點（bp），顯示雖景氣前景仍有疑慮、但股市資金動能不虞匱乏，有望持續呈現「驚驚漲」格局。

另一方面，觀察經濟數據，包括美國初領失業金人數減少，去年12月生產者物價指數（PPI）年增率下降、核心PPI也低於預期，聯準會升息壓力降溫，推升美國半導體股近日普遍價量齊揚。

富邦投顧董事長蕭乾祥分析，以台積電ADR來看，從台股封關後至美股24日表現呈現「大漲小回」態勢。統計至美股24日收盤，台積電ADR僅六個交易日累計漲幅高達8.9%，若美股半導體族群近日維持強勢格局，研判下周一台股開紅盤時，將由台積電領軍半導體族群，展開新一波軋空單與軋空手的「雙軋」行情。

值得注意的是，投信在台股虎年封關日大舉賣超43.9億元，為2008年1月3日、逾15年來最大單日賣超手筆，其中一口氣調節台積電4,542張，為三大法人中，唯一在虎年封關日賣超台積電的法人，並賣超鴻海、台泥、中信金、開發金、群創、玉山金、欣興等個股，隨著近日美國半導體股勁揚、台積電ADR大漲，投信後續面臨的軋空手壓力也將大於其它法人。

台積電 台股

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