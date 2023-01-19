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吃下第2大股東持股 王雪紅「完全執政」TVBS

不畏美股大跌 台積電ADR逆勢收紅

經濟日報／ 記者馬琬淳/台北即時報導

周三美股四大指數下挫，道瓊跌幅最重，達1.8%，不過費城半導體跌幅最小，只下跌0.64%。台積電ADR更逆勢上揚0.54%，收89.47美元，較台北交易溢價7.8%。

代表科技指數的那斯達克收在10,957.01點，跌幅1.24%，費城半導體收在2,789.47點，跌幅0.64%。美股自1月初以來的反彈出現回檔，但台積電ADR卻持續上攻，19日一度突破去年8月的高點90.91元，衝至91.22元，終場收在89.47元，小漲0.54%。

台積電ADR這兩天已站上年線，台積電現股股價挑戰年線504.89元，虎年封關日收503元，小跌0.4%。外資封關前持續回補台積電，1/9~1/16就買超超過11萬張，其中1/12法說後更持續連買，1/13更一口氣大買4.9萬張。

台積電（2330）法說會上表示，今年全年營收仍微幅年增，預估半導體產業會在2023上半年落底，並在下半年復甦。第1季毛利率估53.5~55.5%，強調有能力吸收海外建廠的成本，長期並可維持比53%還高的毛利率。儘管半導體產業將年減4%，但沒有看到客戶有放緩採用先進製程的跡象。

台積電 半導體

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