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兔年歷史統計漲92.5％最多！ 專家：這「4大產業」有望成今年飆股

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
台股示意圖。本報資料照
台股示意圖。本報資料照

財經專家黃世聰在「聰明理財大小世」中表示，2023年有4大產業的投資方向，就產業的觀察重點和趨勢，找到最適合的時機點投入進場，投資人可以多加關注和留意。

以下為影音內容：

未來兔年投資要掌握的地方，資深分析師杜金龍的統計中有「十二生肖」的統計，當中漲最多的就剛好是兔年，漲了92.5％左右的數字。

如果就產業面來講，有幾個產業，投資人可以特別留意：

1.電動車產業

近期特斯拉大降價，在美國降價幅度非常高，甚至搭配了美國抗通膨法案的補稅，一台車子一共可以降到2萬美金（折合新台幣約60萬），而網路上也有人說同樣都是 Model Y 為什麼台灣的價格比中國價格貴那麼多。

至於為什麼特斯拉要降價，因為今年整個電動車的市佔率，會跨過整體車市的15％門檻，已經達到了廠商生產的經濟規模，變成了各家廠商一定要爭奪的必爭之地；與電動相關的包含電動樁、零組件，就今年是非常值得投資人注意。

2.軍火類股

另外，美國和日本兩國會議當中，達成共識要聯盟一致，要對中國進行圍堵，日本也拉了英國，那不用說美國還拉了澳洲等周邊國家。

所以全世界會進入一個軍火競賽，所以軍火投資今年的狀況可預見將會非常多。

3.綠能類股

再來，2025年非核家園的目標還是要執行的話，這幾年的最後衝刺階段，不論在太陽能或是在風力發電的部分（替代能源），都是值得投資人觀察的。

台電在今年將會啟動5000多億的投資，內容就為了讓電網的韌性和供電穩定性增加，這樣大舉投資的動作，相關的個股和主題ETF投資人可以期待。

4.科技類股翻身的機會

半導體2022年跌到谷底，2023年是否能有翻身的時機？就要觀察庫存調整的階段，會是在第一季就結束，還是第二季，甚或是比想像中更久，這會是影響的第一個大變數。

另一大變數，就是美國對於中國半導體的封鎖，到底會封到什麼樣的程度，假設從先進製程擴展到部分的成熟製程，那麼全世界半導體的展望翻身的機會，或許會比預估的時間要更早。

◎本文內容與 品觀點 合作產出，未經同意禁止取用轉載。

美國 半導體 兔年 日本 特斯拉 台電 非核家園

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