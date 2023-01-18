外資回流 本周在集中市場買超逾300億元

據臺灣證券交易所統計，外資本周在集中市場買超逾300億元，達300.03億元，買超聯電（2303）4.15萬張最多，另賣超鴻海（2317）2.09萬張最多。

因鄰近人影虎年封關，台股本周交易日僅16、17日兩天，根據台灣證券交易所統計，本周外資在集中市場總買進金額為1,188.21億元，總賣出金額為888.18億元，買超為300.03億元，另統計自2023年年初至1月17日止，外資總買進金額為6,620.98億元，總賣出金額為5,364.96億元，累計買超為1,256.02億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進的持股）市值為18兆9,831.97億元，占全體上市股票市值的40.64%，較1月13日的18兆8,094.86億元，增加1,737.11億元。

就個股比較部分：

本周外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：聯電：買進92,824張，賣出51,297張，買超41,527張。

第二名：台積電（2330）：買進53,069張，賣出23,170張，買超29,899張。

第三名：永豐金（2890）：買進33,321張，賣出11,556張，買超21,765張。

本周外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：鴻海：買進26,497千股，賣出47,437張，賣超20,940張。

第二名：長榮航（2618）：買進10,336千股，賣出30,164張，賣超19,828張。

第三名：力積電：買進8,423千股，賣出26,608張，賣超18,185張。