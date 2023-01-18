升息有望放緩？法人：鎖定成熟市場納入目標到期債劵基金

美國去(2022)年12月平均時薪月增率0.3%、年增率4.6%，分別低於市場預期的0.4%、5.0%，數據大幅低於市場預期，這代表美國因為薪資持續大幅上升造成物價螺旋式上漲的壓力減緩，有助通膨逐步降溫，帶動美債週線漲勢；同時，美國ADP就業報告最新揭露，美國民間企業去年12月新增聘僱人數達23.5萬人，遠高於市場預期，勞工部公布的初領失業救濟金人數也見改善。法人表示，今年通膨預期降溫，聯準會有望放緩甚或停止升息，這將為美國經濟帶來一些正面激勵，對債市來說，一旦升息逐步放緩、利率風險因子降低，將為債市迎來新契機。

國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金基金經理人吳艶琴表示，展望2023年，在聯準會升息逐漸進入尾聲及全球經濟面臨衰退的不確定下，看好債市出現投資契機。惟投資債劵時，要留意資產品質，今年可優先布局以美國、歐洲為主的成熟市場公司債；主要因為全球景氣恐有衰退疑慮、習家軍領導下的中國大陸在防疫鬆綁後經濟恢復力道仍存隱憂、俄烏戰事紛擾依舊未息等，這些不確定因子仍將干擾今年投資市場表現，雖然沒有人能精準預測市場漲跌，但投資人或許可選擇政經局勢相對穩定的地區及資產負債表相對穩健的企業，整體評估下，債劵佈局以美歐成熟市場為首選，具高信用評等且波動較低的債劵如投資等級債，其收益率更優於成熟市場的公債，更是萬中選一的持債標的。

金融市場變化莫測，股債配置才能降低投資風險，不過，債劵該怎麼入手？法人觀察，直接購買單一債券的投資門檻比較高，因為最低的投資金額通常從1萬美元起跳，而且每增額一單位可能要增加投入新台幣幾十萬元，事實上，投資人若想鎖定債劵收益率，可採簡單一點的方式，如布局有一定到期日的「目標到期債劵基金」，這類基金大多投資存續期間較短(3-5年內)的債劵，透過投資一籃子到期日相近的債劵，有效控制持有債劵可能的利率風險，同時主要採取持有至到期的操作模式，降低基金週轉率，如此一來，投資策略簡單清晰，不僅有債息可領，在當前環境下進場還有獲得債券資本利得的機會，可說是動盪時代下相對穩健的資產避風港。

鑒於此，國泰投信即將在2月6日至17日募集國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金，協助投資人資產配置輕鬆納入優質好債，並鎖定較佳收益率。

吳艶琴說，觀察目前投資級債收益率，截至去年底，ICE美銀美國投資級債券指數殖利率約達5.5%，殖利率稍有回落，但依舊處在2008年以來的高點，近期持續吸引重視收益與資產品質的投資人進場，整體投資級債市仍呈現資金淨流入。綜合評估，投資級債殖利率吸睛，是十年一遇的絕佳機會，加上市場預期升息接近尾聲，布局投資級債資本利得空間可期，透過投資有明確的到期日的目標到期債劵基金，有望鎖定短中期收益，持有到期之價差收益也值得期待。