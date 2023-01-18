1月美銀美林全球基金經理人調查：加碼債券配置 看好陸股轉強

美國通膨持續降溫、官員鬆口支持緩升，芝商所Fed Watch工具顯示(1/18)預期聯準會在2月升息一碼機率逼近九成五，3月再升息一碼至5%之後即暫停升息的機率則逼近七成，綜合彭博資訊等外電新聞引1月美銀美林經理人調查報告顯示，經理人預期聯邦資金利率將在第2季來到高峰值5%，其中認為利率高峰可能達到5.25%或更高的經理人從上個月的44%大幅下滑至僅剩20%，預期未來12個月短率將下滑的比例為自2020/3來首度超越看升的比例。

1月經理人風險情緒持續改善，現金配置比重連續第三個月下滑至5.3%，42%經理人預期未來12個月債券殖利率將下滑，比例連續第三個月高於看升，約2三分之二經理人預期美國十年公債殖利率在未來12個月將在3~4%區間波動震盪，平均約為3.58%，經理人於本月份維持對債券的淨加碼。

不過，對全球獲利惡化的預期仍高，有淨33%經理人於本月份減碼股票、較去年12月的淨22%進一步減碼，反觀對中國成長前景的樂觀期待則使經濟衰退預期自11月高峰的77%降至本月的68%，有淨91%經理人認為中國大陸經濟在2023年將轉強、為過去16年來最樂觀，主要原因為看好大陸可望在2023年底前全面解封。

淨39%經理人在1月減碼美股、為2005年10月來最大的減碼程度，經理人平均預期史坦普500指數將在年底來到3892點，其中37%預期將高於4,000點、57%預期低於4,000點。與此同時，經理人轉進新興股市、淨加碼新興市場股票達26%為2021年6月以來最高。而經理人對歐元區股票也轉為樂觀，自去年12月的淨減碼10%轉為淨加碼4%，為2022年2月以來首度淨加碼，對日本與英國股市的減碼程度也有改善，分別為5%與15%的淨減碼。就產業別而言，經理人主要淨加碼醫療(33%)、民生消費(15%)、銀行(10%)、能源(7%)、工業(4%)及原物料(2%)。

隨著升息預期趨緩、美元也跟著走弱，有淨65%經理人認為美元仍遭高估，淨38%認為歐元遭低估、較上個月增加6個百分點，淨42%經理人看升日圓、比例為2007年1月以來最高。就最擁擠交易而言，做多美元連續第七個月位居首位，做多ESG資產與中國股票則位居第二及第三。就尾端風險而言，高漲的通膨持續七個月蟬連榜首，對經濟衰退的擔憂與央行鷹派政策則分居第二及第三大風險。