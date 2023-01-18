虎年十大飆股 5檔非電族群出頭天

台股虎年封關收14,932.93點，統計虎年大盤指數下跌2,741.47點，跌幅15.51%，雖然台股大盤表現不如人意，但還是有異軍突起的個股漲勢驚人，虎年十大飆股漲幅都超過150%，扣掉減資股之外，由倫飛以463.64%漲幅奪下飆股王寶座，另有5檔非電族群出線，高居飆股前六大。

金虎年在1月17日封關，統計虎年前十大漲幅依序是倫飛（2364）、高力（8996）、中茂（5205）、東哥遊艇（8478）、美時（1795）、泰茂（2230）、晶睿（3454）、營邦（3693）、華星光（4979）、全友（2305）等，倫飛奪下飆股王之外，其中漲幅逾200%的有3檔，其餘漲幅都超過150%。

倫飛在2021年辦理17.11億元減資，減資後股本降至2.48億元，去年1月26日牛年封關收在15.95元，但在減資健全財結構、配息、獲利大增等題材激勵下股價走高，去年9月1日盤中衝達165元天價，虎年封關收89.9元，漲幅高達463.64%，高居虎年個股漲幅冠軍。

高力虎年封關衝上漲停205.5元收盤，虎年漲幅295.95%，成為第二大飆股，受惠於熱能產品、板式熱交換器等二大產品線成長的帶動，去年12月合併營收3.13億元，月增1.5%、年增58.1%，連續四個月創單月營收新高，全年合併營收28.43億元、年增27.4%，創歷史新高，在「2050年淨零排放路徑」政策利多，加上美國通過「通膨削減法案」，助攻高力的業績表現，預期今年熱泵及熱能將成為主要成長動能。

雖然疫情影響中小型遊艇消費力道，但是大型豪華遊艇銷售則未見消退，主因在避免群聚的趨勢下，安全、獨立性高的私人遊艇被富豪客群視為「休憩式海上隔離」，提高消費意願，挹注豪華遊艇製造商東哥遊艇營運成長。