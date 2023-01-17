台股封關日小漲5點收14,932點 虎年下挫2,741點

台股今(17)日為虎年封關前的最後交易日，終場收盤指數為14,932.93點，上漲5.92點，成交量1,506.34億元。台股虎年相較牛年的封關指數下挫2,741.47點，市值減少約8.2兆元，以去(2022)年12月底為止的開戶人數12,019,053計算，平均每位股民賠68萬元左右。

台股今日開盤小幅滑落至盤下，雖然台積電（2330）盤中不給力而在平盤之下，但多頭仍在盤中作價讓指數翻紅且往萬五點邁進，買盤意願不強，但最後一盤還是奮力翻轉指數收紅。盤中強勢股的聯電（2303）轉強，創意（3443）、裕隆（2201）續走揚，中興電（1513）、富邦媒（8454）、國巨（2327）、華星光（4979）、大立光（3008）、陽明（2609）等股；因休市達12天，資金不敢強押權值股，轉進高力（8996）、東哥遊艇（8478）、美而快（5321）及營邦（3693）等股。

虎年封關日市值約46.7兆元，比起牛年封關日市值約54.9兆元減少約8.2兆元，台積電市值降至13兆元。股市分析師杜金龍說，台股61年來的虎年表現維持「一漲一跌」的特性：1962年上漲23.68％、1974年下跌46.59％、1986年上漲28.09％、1998年下挫28.39％、2010年上漲22.89％、2022年下跌16.13％；但可以期待的是兔年台股平均上漲92％

多數分析師表示，兔年股市仍延續市場資金遭收縮、俄烏戰事變化等不確定因素，可能持續呈現盤勢震盪，可關注在上半年是否露出築底的跡象，比較會是考慮持股久抱的時點，否則類股輪動快，操作還是以短線進出因應為佳。