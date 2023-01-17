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虎年最後交易日 台股開盤下跌4點

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
今（17）日為虎年封關前的最後交易日，台股開盤下跌4.67點，開盤指數14,922.34點。台股示意圖。本報資料照
今（17）日為虎年封關前的最後交易日，台股開盤下跌4.67點，開盤指數14,922.34點。台股示意圖。本報資料照

今（17）日為虎年封關前的最後交易日，台股開盤下跌4.67點，開盤指數14,922.34點；台積電（2330）開盤下跌1元，開盤價504元。

群益投顧說，大盤高檔量縮價穩近前高，籌碼、技術面延續多方格局。 節前賣壓已消化完畢，較有可能拉高做封關行情，今天續朝萬五大關邁進。

長假12天期間的不確定變數仍高，目前市場對美股財報季相對保守，但台股年後上漲機率也高，操作應中性因應。抱股過年以權值股為主或保留一些資金彈性，波動較大的中小型、題材股等開紅盤後再視情況做轉換。

周一(16日)美國金融市場因馬丁路德金恩紀念日而休日一日。第一金投顧表示， 市場風險偏好持續恢復,比特幣價格突破21000美元，以太幣、柴犬幣、狗狗幣等知名加密貨幣今年以來都有30%左右的漲幅，也帶動整體加密貨幣市值回升至1兆美元之上，為去年11月初FTX風暴以來首見。

三大法人周一集中市場合計買超213.2億元：外資及陸資(不含外資自營商)買超187.4億元，投信買超1.7億元，自營商(自行買賣)買超10.3億元，自營商(避險)買超13.5億元。

統一期貨說，外資周一期貨部分減少2,273口，淨多單9,416口，十大特定法人賣出4,820口。週選支撐與壓力區落在14,000至15,000點，P/C Ratio升至1.05，整體籌碼中性看待。

外資 自營商 台股

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