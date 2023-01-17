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通膨有降溫跡象 主要債市量價多同步走升

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

美國非農就業報告顯示薪資降溫，當月服務業也出現萎縮、加上通膨降溫，強化市場對升息減緩的預期、帶動債市走揚。根據美銀引述EPFR統計顯示，過去一周債市全面迎來資金淨流入，其中以投資級債單周淨流入64.8億美元，居債市之首。

安聯投信表示，美國12月份非農報告顯示就業成長穩固，但同時傳遞了薪資的降溫訊號；此外最新CPI的下滑以及能源價格的走跌，使部分聯準會官員釋出了偏向鴿派溫和言論，市場預期聯準會升息步調可望降溫，使美國10年期公債殖利率單周走低5個基點收於3.49%，累積本月以來已走跌37個基點。

安聯投信表示，最新釋出的經濟數據增加了市場對升息減緩的押注，而美債殖利率的走低使市場風險情緒回歸、加上美元走弱及大陸解封效應持續發酵，皆有利於金融資產特別是風險性債券的表現。觀察全球主要債券資產，包括全球政府債券、房貸與資產擔保債券、全球及歐美信用債與新興市場債等各式指數上周全數收紅，其中又以與股市連動較大的可轉債指數走揚逾3%領漲債市，呼應市場轉佳的風險情緒。

回歸總體經濟基本面，根據安聯環球投資研究，預期接下來經濟衰退機率升高，不過應會呈淺層衰退，應有利於債市；從違約率角度來看，接下來雖可能有所升高。但將只會回歸至長期平均，且違約狀況將不會均等，主要的違約狀況應會出現在較低的CCC等級券種。

在債市的投資上，安聯投信海外投資首席許家豪表示，首先建議可聚焦優質的信用債。信用債在經過過去一年的修正後，收益率大幅提升、具投資價值，不過隨著景氣衰退的機率攀升，在信用評級上應選挑選相對優質、評級較佳者；在非投資級債市場部分，則是相對偏好美國大於歐洲。

其次，許家豪表示，隨著緊縮政策的發酵，經濟衰退機率提高、將引導利率走低，如此有利於債市後市表現，投資上可增加利率相關部位，並在聯準會升息結束前緩步增加投組存續期。

最後，許家豪指出，短線上聯準會升息可望降溫，非美市場貨幣或有喘息空間，可挑選實質利率已經翻正的新興市場當地貨幣債；不過中長期來看，隨著更多經濟衰退跡象出現，美元避險需求仍會存在，故建議核心上仍宜把握美元、並在戰術上配置新興貨幣。

債市 升息 通膨

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