1/17【早晨財經速解讀】台股封關測萬五?一起抱股過年吧!祝大家兔年數錢數到吐!

國際美元走弱、熱錢來台過年，激勵昨（16）日台北股匯雙漲，外資買超台股187.5億元、累計已連八買，共買超1,195.5億元，推升加權指數終場上漲102點收14,927點為近一個半月來最高，今日繼續向萬五封關邁進。

匯市部分，受到美元走勢疲軟、台股指數大漲，以及主要亞洲貨幣升值等三大利多影響，熱錢昨日匯入約4、5億美元，出口商基於年關資金需求也蜂湧進場拋匯，使新台幣升值氣焰高漲，新台幣昨日勁升1.19角，收在30.268元，連兩升並為逾四個半月新高，總成交量為14.025億美元。

外資今年開年以來轉向偏多操作，至昨天為止，十個交易日中僅二天小幅賣超，並且連著八天買超，統計今年來外資買超共1,143.5億元；另根據彭博資訊的統計至1月13日，今年外資在亞股中買超最多的市場，正是去年賣超最多的台灣，金額達34.4億美元，遠高於買超第二的南韓21.8億美元。

綜合統一投顧董事長黎方國、華南投顧董事長儲祥生看法，今年來外資歸隊，加上美股周一休市，台股今日有機會挑戰萬五，尤其是台指期昨日盤中已先見到15,004點。至於兔年開紅盤的行情，取決於農曆春節期間美國經濟及股市表現，並觀察大陸春節假期的疫情狀況。

台股昨日在台積電（2330）領軍與生醫股支撐人氣下，終場上漲102點收14,927點，為去年12月5日以來最高；成交量因即將封關，降至1,548億元。推升指數的功臣仍是台積電，在外資砸95億元的第一名買超金額、連三買推升下，昨日股價再漲5元收505元，登上去年8月底以來的高點；統計今年來十個交易日，外資已買超台積電601.9億元，持股比上升至71.36%。

三大法人已連四日同步站在買方，昨日合計買超213.2億元。其中，外資買超187.5億元，連八買；投信買超1.7億元，連七買；自營商買超23.9億元，連四買。八大公股行庫則賣超50.5億元。

匯市部分，匯銀主管預估，虎年匯市19日封關前，因出口商美元賣壓將持續出籠，預估新台幣匯率仍將維持偏升格局，虎年封關價可能落於30.1~30.5元區間。