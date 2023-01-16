水泥雙雄股價創波段高點 但法人基於這些原因維持「中立」建議

日前富士康鄭州事件衝擊iPhone出貨量，鴻海全年營收仍逆勢繳出6.6兆、年增10.47%的好成績。但與此同時，卻傳出立訊吃到「高貴蘋果」，也就是接下iPhone高階機種訂單消息，讓外界憂心忡忡紅色勢力又來，以致鴻海股價近期跌破百元關卡。真有那麼糟？分析師指出，鴻海除了中國，還可搶進這個新霸權國家商機，並不需要過分悲觀。

2023-01-16 16:12