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水泥雙雄股價創波段高點 但法人基於這些原因維持「中立」建議

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

水泥業去年因中國大陸封控，以及煤價高漲，營運表現欠佳，雖然今年有基期偏低優勢，但法人評估房市、基建需求未見顯著改善，加上成本壓力問題未解，水泥股獲利恐難重返榮景，對台泥（1101）、亞泥（1102）維持「中立」投資建議。

市場氣氛轉佳，以及外資買盤持續回籠，台股今日連二紅，續創本波反彈高點，台泥拜外資、投信連日買超，股價漲0.9%收36.5元，亞泥亦上漲1.0%收42.6元，持續盤堅向上。

投顧法人分析，去年受中國大陸封城、下游資金緊缺等因素影響，整體水泥需求量缺乏成長動能，加上煤炭成本居高，水泥廠利差低於往年水準；隨中國大陸逐漸解封，下游工程開工有望恢復正常，法人預期今年價量有望小幅成長。

此外，轉投資電廠因能源成本高漲，壓縮獲利表現，法人預期今年在售電價格調漲後，營運亦有望好轉。

產業方面，隨年關將近，加上疫情因素，水泥市場需求持續萎縮，企業為降低庫存壓力開始降價搶量，法人表示，年後仍有一段需求空窗期，預計水泥價格將以震盪下跌趨勢為主。

台泥

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