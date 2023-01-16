立訊吃到貴蘋果 將衝擊鴻海股價？

日前富士康鄭州事件衝擊iPhone出貨量，鴻海全年營收仍逆勢繳出6.6兆、年增10.47%的好成績。但與此同時，卻傳出立訊吃到「高貴蘋果」，也就是接下iPhone高階機種訂單消息，讓外界憂心忡忡紅色勢力又來，以致鴻海股價近期跌破百元關卡。真有那麼糟？分析師指出，鴻海除了中國，還可搶進這個新霸權國家商機，並不需要過分悲觀。

「這次事件（鄭州疫情）是不是免費掉了門票給競爭對手，讓他們有機會去生產高階手機？」兩個月前鴻海第三季法說會上，面對法人頻頻追問掉單疑慮，劉揚偉強調：「機會不大。」

兩個月後，中國官媒指出富士康產能已恢復至九成，但一紙消息，再度使掉單傳言甚囂塵上。

鴻海被擠下獨家代工地位，庫克有何盤算？

5日，《金融時報》引述知情人士說法，蘋果正與立訊精密簽下大訂單，鴻海代工高階機種的獨家地位將不再。消息一傳出，就讓鴻海股價在1月開春又跌破百元大關，截自1月10日收盤價為99.4元。

「鴻海沒有議價能力，立訊取得高階iPhone訂單，為日後拿下更多元客戶的訂單開闢道路。」《金融時報》引述研調機構Counterpoint分析師Ivan Lam評論。

儘管在富士康大逃亡事件初期，外界便傳聞蘋果為補足產能，正要求過去未有生產高階機種經驗的和碩、立訊，將產線換成iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max。不過，由於取得高階機種生產認證至少需時一季以上，當時業界並未特別擔憂。

但產線轉移在去年底確實已發生。去年12月，和碩、立訊已分別取得小量iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max訂單，如今再傳蘋果與立訊簽約，等於進一步挑戰鴻海地位。

不過，IDC資深研究經理高鴻翔認為，至今看來，「救火」的意味還是比較濃厚。

「蘋果那兩款高階真的賣很好，低階賣不好，當然要趕快做出高階的，若解讀成紅鏈侵佔台灣，有點風聲鶴唳。」高鴻翔說，「反觀身為老二的和碩還比較危險，老三（立訊）要取代老大（鴻海），短期內不會發生。」

高鴻翔指出，今年iPhone 15的訂單將如何配置，仍待觀察。不過，調研機構Trendforce去年12月28日發布最新研究報告，指出富士康稼動率尚未恢復，立訊將加入iPhone 15 Pro Max組裝供應鏈行列之一，鴻海失去獨家地位，已是不爭的事實。

鴻海的機會在印度

但「失去獨家地位」畢竟並不等於「被取代」，劉揚偉在第三季法說會上亦樂觀指出，鄭州事件並非是生產技術問題，而是暫時性的疫情干擾。

回顧劉揚偉日前的對外回應，可以看出鴻海接下來在蘋鏈中掌握優勢的關鍵，將在於「分散風險」及「危機處理能力」，是否占據獨家生產高階機種的地位，反倒不是重要指標。

離開中國，其實接下來鴻海在印度的發展，才是關鍵。

根據摩根大通分析師日前預測，蘋果很可能在2025年前，將25% iPhone產能轉移至印度，遠高於2022年的5%。

而據彭博9日報導，去年4月至12月，從印度出口的iPhone高達25億美元，相較上一個會計年度（2021年4月到2022年3月），幾乎翻了一倍。其中，鴻海、緯創各出貨超過10億美元，而去年4月起在印度展開小量生產的和碩，則出貨約5億美元。

莫迪總理積極發展當地半導體與電動車

此外，印度總理莫迪近來十分積極在國內發展半導體、電動車事業，2022年2月，鴻海與印度跨國集團Vedanta簽約成立合資公司，雙方並在9月簽署合作備忘錄，將投入200億美元建造半導體廠。印度最大的集團公司塔塔，亦在去年6月加入鴻海旗下MIH電動車聯盟，在中印關係交惡下，更加凸顯台廠優勢。

不過，蘋果也正有意在印度扶植起新的組裝廠，過去半年，數度傳聞塔塔將收購緯創印度廠房，切入蘋果供應鏈，據彭博今（10日）引述兩名知情人士說法，塔塔預計在今年3月完成印度工廠收購，塔塔將因此成為繼立訊後，第二家非台廠iPhone組裝廠。

新角色崛起，未來會如何影響蘋鏈組裝廠勢力消長？DIGITIMES Research 資深分析師兼研究經理林俊吉指出，塔塔集團資源豐厚，未來三到五年，甚至更長期，肯定會和台廠搶食蘋果大餅，「但利弊都有，雖然彼此間有競爭，但台廠到印度還是會享受到好處。」

回歸鴻海，可以確定的是，儘管因去年富士康疫情導致高階機種掉單，但蘋果分散佈局的策略，以及鴻海在印度逐步擴大產能，並以電動車、半導體事業站穩腳步，未來幾年，其地位應不致於受到太大的撼動。

（本文出自2022.1.11《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）