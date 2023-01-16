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台積電領軍權值股 台股漲102點收14,927點

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台積電領軍權值股 台股漲102點收14,927點

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股。（本報系資料庫）
台股。（本報系資料庫）

台股倒數封關第二天，多頭奮力拉抬往萬五點靠近，終場收盤上漲102.88點，以14,927.01點作收，成交量為1,497.34億元。

今日由台積電（2330）領軍上攻，守穩500元關卡而以505元作收，上漲5元；材料-KY（4763）、美時（1795）、創意（3443）、聯發科（2454）、高力（8996）、世芯-KY（3661）、裕隆（2201）、合一（4743）、穩懋（3105）及大立光（3008）等股；不過，聯電（2303）、鴻海（2317）、長榮（2603）、陽明（2609）、光罩（2338）、力積電等股的成交量大卻走勢相對疲軟。

第一金投顧說，台股目前處於財報空窗期，且有各公司對2023年新應用新產品帶動成⻑的作夢行情，以及集團作帳的紅包行情，潛在利空都變已知且影響慢慢鈍化之下，預期有機會持續溫和反彈。

今年操作難度高，選股依舊回歸基本面，目前終端電子產品需求仍差，需留意消費性電子終端需求持續疲弱，以及後續其他非消費性如商用、網通、車用、伺服器等轉弱的風險，指數漲多都會提高下行風險，須謹慎操作，逢回檔修正再選擇績優股介入；短線反彈過程中，可留意盤面較強的有半導體、水泥、紡織纖維、生技醫療、油電燃氣、塑膠等類股或接下來公布1月營收或第1季營運持續創高等題材類股，將有望帶動反彈。

美股及台股波動劇烈，加上升息循環持續，應留意勿過度追高，宜居高思危，分散且逢低布局。⻑線上，台股聚焦2023年持續成⻑產業趨勢，以及季報月營收等基本面選股，可持續留意展望亮眼或營收創高的投資機會。美股、台股同步震盪之下，選股挑選產業前景佳、營收展望優、高殖利率、低本益比等族群類股逢低布局，並嚴控持股水位與風險。

台股

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