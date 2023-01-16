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元太去年營收飆 美系外資首評喊買、目標價210元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

元太（8069）去年營收首度突破300億元關卡，全年營收衝上300.6億元，年增52.98%，創下歷史新高，美系外資看好元太全球電子紙市場市占率超過九成，首度將元太納入追蹤個股，給予買進評等，目標價210元。

元太去年12月合併營收31.22億元，月增10.31%，年增42.79%；第4季合併營收85.43億元，季增5.4%，年增26.2%；全年合併營收300.6億元，年增52.98%。

美系外資最新報告首評元太，看好元太在轉型上的成果，透過併購等策略，在全球電子紙市場市占率超過90%，電子閱讀器的客戶包括亞馬遜、Kobo，另外，物聯網業務的毛利率更高，也可望成為未來成長的主要動能。

美系外資表示，在電子標籤上，元太與沃爾瑪、好市多、百思買密切合作，在各種智慧交通/城市和智慧醫療項目也已啟動，包括新加坡、台灣的公共交通標示、澳大利亞、美國的交通路線標示牌、美國的數字行李牌等。

美系外資指出，元太的產品符合綠色能源趨勢，預估今明年營收年增21％、31％，今明年獲利年增6％、35％，給予買進評等，目標價上看210元。

元太今（16）日以175元開出，一度拉升至177.5元，盤中漲幅1.44%。

元太 營收

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