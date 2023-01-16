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凱基證券榮獲最佳數位創新獎 卓越證券評比肯定

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
凱基證券榮獲卓越雜誌最佳數位創新獎(凱基證券/提供)
凱基證券榮獲卓越雜誌最佳數位創新獎(凱基證券/提供)

凱基證券打造6分鐘線上開戶、視訊電子簽章等數位創新服務，榮獲卓越雜誌2022卓越證券評比「最佳數位創新獎」，該獎項經由專業民調及專家審查從69家證券公司評選中而出，顯示凱基證券推出創新服務及解決方案的用心，深獲業界及投資人肯定。

凱基證券電子商務督導主管鄭嘉慶表示「金盃銀盃不如客戶口碑，金獎銀獎不如客戶誇獎」，數位服務團隊將持續推動包括線上開戶、電子交易、策略選股、視訊電子簽章與其他加值服務，希望結合科技創新與金融服務，提供客戶線上簡單便利的操作體驗與線下專業貼心的專員服務，致力幫助客戶成就富足人生。

舉例來說，凱基證券打造6分鐘線上開戶流程，即是以客戶需求為核心出發，在法令遵循與客戶權益前提下，幫助客戶以最簡便的流程完成線上開戶；2022年領先業界推出視訊電子簽章服務模式，結合視訊服務及電子簽章技術，客戶不須臨櫃，在APP上就能與真人營業員互動；近期備受好評的網路電話服務，客戶只要連上網路，一鍵即可聯繫到客服人員，大幅縮減客戶解決問題的時間成本。

展望未來，鄭嘉慶指出「客戶的腦海就是我們創新服務的新藍海」，凱基證券將秉持「公平同理 待客如己」精神，以普惠金融角度出發推出更多功能與服務，讓小資族也能享有專家級服務，並透過金融科技創新，持續為投資人創造價值及理財專員賦能，帶給客戶最佳數位體驗。

凱基證 視訊

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