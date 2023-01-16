眼球股視陽、大學光去年拚賺一個股本 股價撐竿跳

疫後眼球商機持續復甦，從歐美國家蔓延到亞洲市場。市場看好，日本從去年開始需求回升，今年可望持續穩定成長，加上中國大陸解封確立後，預估第2季開始彩片銷售將回升，吸引買盤進駐眼球概念股，其中，又以視陽（6782）最受青睞，盤中股價來到320元，漲幅逾9%，主要看好其為全球唯一矽水膠彩拋代工廠。

眼球概念股今日在生技股中表現不俗，除了視陽衝高之外，大學光（3218）盤中也來到326.5元，漲幅逾5%，並創下四個多月來新高價。另外，亨泰光（6747）盤中也來到190元，漲幅也有3%。法人表示，眼球股疫後商機可期，尤其疫情期間，3C產品的使用頻率增加，全球近視普及現象加劇，其中又以亞洲國家近視普及率高，大學光與亨泰光皆屬於近視控制相關，業績可望受惠。

視陽去年營收27.75億元，年增41.5%，法人估，視陽去年約賺進一個股本，且今年成長性可望優於同業，主要是視陽的矽水膠透氧率與四大廠相當，且視陽為全球唯一矽水膠彩拋代工廠，將侵蝕四大廠矽水膠市場，具備長線成長潛力。此外，視陽因應訂單需求，月產能持續擴增，預估將從去年第4季的每月3,300萬片，今年第2季將提升至每月3,800萬片。且隨著產品組合改善以及營業槓桿效益，營業利益率可望持續攀升。

大學光去年營收首度突破30億元大關，來到34.94億元，年增32.76%，創下歷史新高水準，法人估，大學光去年將賺一個股本，亦是歷史新高水準。展望今年，受惠中國大陸陸續放寬防疫管制措施及第1季旺季將至，預期手術、角膜塑型鏡等視力保健需求亦將隨之回升，全年營運動能將隨解封而延續，可望持續挑戰新高。