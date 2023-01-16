「休憩式海上隔離」夯 東哥盤中急拉漲停

豪華遊艇製造商東哥（8478）今（16）日盤中急拉，直奔漲停至344元，同時爆出6,700張的大量。東哥目前訂單滿手，正加緊推動新廠投產，加上去年逾50%產能開出，今年預計可提升七、八成產能，2024年達全產能水準。

法人表示，大型豪華遊艇銷售未見消退，主因在於避免群聚的趨勢下，安全、獨立性高的私人遊艇被富豪客群視為「休憩式海上隔離」，反而促使提升消費興趣，挹注東哥營運增長。

東哥去年12月營收達5.6億元，年增16.1%，累計去年全年營收55.5億元，年增22%創新高。目前公司在手訂單已排至2025年，隨著交船時程推進，將反映在營運表現上。東哥去年前三季稅後純益13.4億元，每股純益15.27元，已超越前年全年，全年有望再創新猷。

展望今年，東哥表示，儘管俄烏戰爭不確定性，高通膨及升息帶來的阻力，全球景氣展望仍有疑慮，但金字塔頂端富豪有較高的經濟穩定性，因此整體奢侈品行業韌性依舊。