長庚醫院全台最賺…太商業化？75％股票來自他！ 專家：我從不酸台塑四寶

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聯合新聞網／ 股添樂
長庚醫院去年年終獎金頒發5個月，加上1萬元疫情獎勵金紅包，今年年終獎金再加碼，年終5個月再加上2萬元紅包。聯合報系資料照
長庚醫院去年年終獎金頒發5個月，加上1萬元疫情獎勵金紅包，今年年終獎金再加碼，年終5個月再加上2萬元紅包。聯合報系資料照

新聞報導指出，全台最賺錢的長庚醫院年終5個月+2萬元紅包今天入帳，我看網民酸溜溜，有人說「醫院企業化、商業化」，又有人說「開醫院的都賺翻了」。

一則本來溫暖的新聞卻被風向引導成醫院是印鈔機，想回兩句又怕網民群起圍攻，只好在這裡取暖發文了。

醫院是不是印鈔機？我文組不評論，不過站在財務的角度，我們來拆解一下林口長庚這間醫院的獲利。

109年醫務收入308億，扣掉成本費用全年度虧了5.5億；108年醫務收入291億，扣掉成本費用同樣虧了3.9億。

由此可知，林口長庚本業近幾年幾乎都是虧錢的，奇怪的是，為什麼媒體把這家醫院封為「全台最賺錢」？

最主要原因在於「業外部分」，林口長庚每年都有巨額的「股息收入」，109年收了50億、108年收了78億。這樣結算下來，本來虧錢就變成賺錢了，所以這2年分別賺了43億與78億。

這就是「全台最賺錢」醫院的由來，而每年發這麼多股息給長庚醫院的公司，主要就是台塑四寶。

攤開四寶的大股東，你可以發現長庚名列其中，數據顯示：

長庚持有台化18.6%

南亞11%

台塑9.4%

台塑化5.8%

而些股票的由來，75％來自創辦人王永慶、王永慶在捐贈的股票和每年股利，其餘則是這些股利後來再由市場買進的部位，以此來獲得穩定收入，確保醫院的永續財務健全。

也就是說，哪怕長庚每年本業都虧錢，他們還是有足夠的銀彈請得起一流的醫療人員、發的出年終，也能持續引進新的器材與技術。看到這裡，你不得不佩服經營之神王永慶的先見之明。或者說，他們打從一開始就沒有打算透過醫療行為來賺錢。

至於為什麼長庚今年的年終比較好？如果攤開台塑四寶今年的股息數字，馬上就能找到答案。

所以股添樂酸遍了台股上市櫃公司，唯有台塑四寶從來不酸，而且是打從心底希望四寶持續賺錢，而且能永續經營下去，這就是確保長庚醫院能持續提供最好醫療服務的保證。

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此

長庚 林口 年終獎金 台塑 王永慶

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