台積電市值衝上13兆 大立光重返股王寶座

台股將在明日封關，加上美股前一交易日收高氣勢，台股今（16）日同步走高，在台積電（2330）領軍下，盤中漲逾百點，突破14,900點關卡，大立光（3008）再度回到股王寶座。

台積電今日開盤跳空達506元，上漲6元，市值攀高至13.12兆元。盤中最高到508元，上漲8元，力守500元大關。籌碼方面，外資連二日買超台積電5萬4,325張，投信連六日買超3,115張，自營商連三日買超2,208張。

高價股也成走高態勢，大立光在示警後痛失股王寶座，今日早盤重返2,000元大關，最高衝上2,075元，重返股王寶座。

聯發科（2454）早盤站上700元大關，最高到712元。

道瓊工業平均指數1月13日終場上漲112.64點、0.33%，收34,302.61點；那斯達克指數上漲78.05點、0.71%，收11,079.16點；標準普爾500指數上漲15.92點、0.4%，收3,999.09點；費城半導體指數上漲11.01點、0.39%，收2,800.66點。