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力積電首季看法保守拖累股價 聯電法說前股價爆量下跌

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
聯電。報系資料照
聯電。報系資料照

晶圓代工業者相繼召開法說會，上周由台積電率先登場，接著則是力積電（6770）登場，但釋出對今年首季保守的看法，拖累今（16）日股價開平後下跌，聯電（2303）法說將在收盤後召開，股價也是下跌表現，開盤不到一個半小時，爆出逾3萬張成交量，僅次於兩家ETF，居個股成交量第三大。

力積電上周法說會釋出，今年資本支出約18.4億美元，主要是銅鑼廠投資78%，其餘為非銅鑼廠與部分8吋廠投資；因產業庫存調整，對今年第1季營運看法保守，去年第4季產能利用率70%，預估今年首季產能利用率估計恐再降10%，營收也持續季減，預期可能季減15%，第2季持平；下半年希望好轉，但仍要等2月至3月後情況才較清楚。

力積電今日以33.65元平盤開出後走跌，一度下滑至32.7元，盤中跌幅逾2%；力積電法說會後股價走跌；聯電今日盤後也將召開法說會，包括去年營運成果、市況、產能、海外布局等都是市場關注的重點。

聯電早盤以45.25元開出，一度翻紅至45.55元，但仍再翻黑，一度下滑至44.6元，開盤不到小個半小時，成交量超過3萬張，僅次於元大滬深300正2（00637L）、元大台灣50反1（00632R）兩檔ETF，高居個股成交量第三大，盤中跌幅1.54%。

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