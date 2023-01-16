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富邦期貨：台股短線有機會延續多方走勢

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
散戶小台籌碼分析
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美國密西根大學消費者信心調查顯示，消費者一年期通膨預期降至4%，連續第三個月下降，創2021年4月以來最低，消費者信心指數則從59.7攀升至64.6，優於預期的60.5，也創9個月新高，另外，銀行股財報也帶來利多，摩根大通和美國銀行等四大銀行財報優於預期，激勵股價同步上漲，帶動美股四大漲數同步收高。

美國通膨持續緩和，市場預期聯準會將在今年結束升息循環，同時就業市場穩健，有助經濟達成軟著陸，另外，中國大陸解除防疫管制，雖然短線疫情有較大不確定性，不過長線有助帶動經濟復甦，目前國際股市除了日本股市受到日圓勁揚衝擊較為疲弱外，整體氣氛趨於樂觀，台股短線有機會延續多方走勢，不過封關在即，萬五之上壓力可能較大。（富邦期貨/提供）

美國 財報

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