台灣首發 富邦推出美國通膨連結公債指數境內基金

因應高通膨時代，富邦投信預計將於2月募集台灣第一檔與通膨連結之境內指數基金—富邦美國通膨連結公債指數基金，該基金已於1月12日獲准募集。

富邦投信指出，該指數基金追蹤彭博美國通膨連結債指數，成分為美國發行之通膨連結公債(TIPS)，其信用評等必須由三大信評機構-穆迪(Moody's)、標準普爾(S&P)、惠譽(Fitch)，至少其中兩家信評機構評定為投資等級(Baa3/BBB-/BBB-或更高)，故其信評相當於美國公債等級之高信評。

所謂的美國通膨連結公債(TIPS)，是由美國財政部發行的一種國債，屬於國庫債券，通常為期十年，每半年付息一次，其本金及票息均依據消費物價指數(CPI)確定之通膨率隨時進行調整。簡而言之，美國通膨連結公債之本金及票息均依據消費者物價指數(CPI)確定之通膨率進行調整，即當通膨率上升，投資者可獲得之收益亦跟著上漲，反之亦然。

歷經動盪的2022年投資環境，從通膨的快速上升，到各國央行的積極升息，即便外界普遍預估，今年的消費者物價指數(CPI)將回落，但要回到過往的低通膨時代恐難實現，再者，現今全球面臨暖化問題，也使得全球糧食供應鏈變得比較脆弱，若再有地緣戰爭，恐讓這個問題更加惡化，難保通膨問題不會再起。

因此，富邦投信認為，通膨連結公債就是一個很好對抗通膨的投資標的，美國通膨連結公債由美國財政部發行，和大家熟悉的美國政府公債一樣，都屬於國庫債券，而美國通膨連結公債與美國政府公債最大的不同處在於其本金及票息，將依據消費者物價指數(CPI)確定之通膨率進行調整，因此市場常將美國通膨連結公債作為可對抗通貨膨脹的投資工具之一。