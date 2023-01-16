外資歸隊、美科技股持穩 台股市場信心回溫

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，隨著外資陸續歸隊、加上美股科技股等表現，市場信心持續回溫；另一方面，在重要法說相繼登場，與AI、高速傳輸等與新創科技主題有關供應鏈表現亮眼、但與消費動能變化有關的主題則相對承壓。

安聯投信台股團隊表示，現階段，多數投資人對市場的態度仍顯相對審慎，主要是對通膨壓力與升息步調仍存有擔憂；但在美國最新通膨數據表現符合市場預期、讓市場期待聯準會有望再次放緩升息步伐、而有助於信心的回溫。

面對今年農曆年假有十天，安聯投信台股團隊表示，農曆年假期間剛好碰到美國財報周與2月初聯準會開會；不過，與台股關聯度較高的美股法說時間都有避開農曆假期；聯準會除非升息超出市場預期，則台股有望回歸基本面、走自己的路。

另值得注意的是，安聯投信台股團隊表示，目前市場對於通膨與升息影響應已逐步鈍化，實際上，今年關注點是轉向是衰退年？還是有望開始復甦？由於目前庫存、獲利展望等還在修正，料此部分觀點會反覆論證，但目前偏向復甦的聲音變多。

再就近日登場的重要法說釋出訊息來看，安聯投信台股團隊表示，在AI、高速傳輸等高階製程或科技新創技術等主題，其展望有望先蹲後跳，一來意味著布局契機浮現，另外也為市場注入信心，因此建議投資人可適度抱股過年、或以定期定額方式參與台股。

至於在非電族群部分，安聯投信台股團隊表示，由於中國大陸解封後的復甦之路仍有待觀察，因此相對保守看待相關效應；不過可留意政策概念股，如受惠政府推動能源轉型、綠電等所需要投入資源，加強智慧電網與儲能系統等基礎建設。