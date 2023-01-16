1/16【早晨財經速解讀】封關倒數 國安基金陪過年 買超破545億 銀行財報季優於預期美股續漲 熊市真的結束了?

標普500指數周五上漲向4,000點大關叩關，那斯達克綜合指數連續六日上漲。數據顯示通膨預期下降，各大銀行也從原本堪憂的業績展望下反彈。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

美股急於反映經濟軟著陸 本周財報優於預期恐無力助攻

標普500指數周五上漲0.4%，收在3,999.09點，一周上漲2.7%。那斯達克綜合指數漲0.7%，一周上漲4.8%。道瓊工業指數漲0.3%，一周收漲也有2%。 費城半導體指數周五漲0.4%，一周收漲6.2%；台積電ADR周五雖跌0.2%，但一周下來大漲11.2%，較台北交易股票溢價5.14%。

美國各大銀行以優於預期的業績為第4季財報季揭幕。摩根大通（JPMorgan ）和美國銀行（Bank of America）財報顯示目前為止各銀行的放款都因聯準會（Fed）升息而受益。小摩和美銀股價分別漲逾2%。就在美股步入馬丁路德金恩紀念日休市之前，標普500指數突破200日均線，就差一點站在4,000點。

密西根大學消費者信心指數顯示，美國1月初對短期通膨預期降至近兩年最低水準，也因此對消費者信心產生大於預期的提振效果。

在接下來的幾周，投資人將有機會了解聯準會（Fed）遏制通膨的急進升息對企業利潤造成了多大影響。摩根大通執行長戴蒙表示，雖然經濟仍然強勁，「我們仍然不知道即將到來逆風的最終影響」。

瑞銀財富管理全球首席投資總監赫菲爾（Mark Haefele）認為，企業獲利尚未完全反映去年升息的影響。他預計第4季財報就會反映現實，2023年極有可能出現獲利衰退。

本周摩根士丹利和高盛將接續公布上季業績表現，Netflix、P&G、美國鋁業、聯合航空也將發布財報。

據路孚特（Refinitiv）調查，標普500指數上季獲利料下滑2.2%，若不計能源業，獲利會下滑6.6%。

比特幣半個月飆漲25%

加密貨幣市場2023年「開門紅」，一掃去年陰霾，比特幣今年以來累計大漲超過兩成，一度漲破21,000美元，為去年11月以來首見，加密貨幣基金今年來表現也擊敗所有其他指數型基金（ETF），為今年走勢取得好彩頭。

受到通膨已觸頂、即將回落的樂觀情緒激勵，全球最大的加密貨幣比特幣上周五一度上漲7.5%至21,298.81美元，為去年11月8日來首度漲破21,000美元。比特幣15日盤中小跌0.7%至20,759.24美元，今年來上漲25.2%，第二大的乙太幣也累計勁揚27.9%，狗狗幣漲超過20%。

日圓鹹魚翻生 躍匯市新寵

去年表現最疲軟的主要貨幣日圓，今年來正鹹魚翻生，上周升抵七個月最高，已成為目前最火熱的匯市題材，主因為在美國聯準會（Fed）預料將放慢升息步調之際，交易商押注今年日本銀行（央行）將進一步脫離超寬鬆政策，帶動日債殖利率及日圓匯率連袂衝高。

日圓的貶值命運從去年10月開始翻轉，對美元匯率連續升破150、140及130日圓等價位，上周五（13日）升值1.1%至127.87日圓，為七個月來最強水準，更已比10月的谷底翻揚逾16%。

中國大陸一個月內在院新冠相關死亡病例近6萬例

中國大陸表示，自12月初以來全國醫療機構累計發生在院新冠病毒感染相關死亡病例近60,000例，表明中國為防疫政策急轉和準備不及付出了代價。

國家衛健委官員周六公布，2022年12月8日至2023年1月12日全國醫療機構累計發生在院新冠病毒感染相關死亡病例59,938例，其中新冠病毒感染導致呼吸功能衰竭死亡病例5,503例，基礎疾病合併新冠病毒感染死亡病例54,435例。衛健委稱，死亡病例平均年齡80.3歲，老年人的病亡人數比較多。

世界經濟論壇今天揭幕

在瑞士達弗斯舉行的世界經濟論壇，經過2年疫情干擾後，終於今（16日）至20日恢復舉辦。今年共有116位億萬富豪與會，比十年前多了40%。今年情況與往年不同的是，除了俄羅斯人之外，大陸人受疫情影響，今年都沒人參加，而來自波斯灣國家的富豪補了空檔。印度人今年有13人與會。