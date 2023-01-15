柏瑞投信：聚焦特別股、非投資級債，搶占2023升息過後投資契機

隨著美國通膨降溫、美國聯準會(Fed)升息循環接近尾聲，2023投資市場露出曙光。柏瑞投信表示，通膨及景氣動向仍是牽動後續貨幣政策及市場表現的關鍵，不過相較於歷史水準，觀察目前整體債券殖利率已大幅墊高，顯示債券市場的價值面已極具吸引力，固定收益商品或將是今年最大亮點。與其擔憂經濟趨緩，不妨逢低布局特別股搭配非投資等級債的特別收益資產，搶先卡位升息過後的投資契機。

柏瑞投信投資長黃軍儒表示，2023全球經濟可能先蹲後跳，然而觀察美國的核心服務成本與歐洲能源價格變化，通膨現階段似已出現觸頂跡象。雖然成熟國家的利率政策仍有上揚空間，不過市場關注焦點將逐步轉向全球央行何時啟動降息循環。在此總經環境下，固定收益型資產有望成為2023投資主軸，其中投資等級標的將為首選，而非投資等級債要擇優布局。

此外，根據最新的聯準會會議紀錄顯示升息循環或已接近尾聲，疲弱的生產與訂單前景及和緩的通膨，將是影響貨幣政策走勢的重點。不過，近期美國公布的就業數據則透露出強勁的就業市場與工資水準，這將是美國經濟不致大幅衰退的主因。由於經濟前景的放緩，將使2023年固定收益投資主軸由利率風險轉向信用風險的控管。

黃軍儒進一步說明，隨著聯準會升息循環接近尾聲，預計更多資金將流入固定收益型資產，尤其是特別股和非投資等級債。觀察發行特別股的金融產業仍維持穩健基本面，特別股的評價面也相對合理，目前指數的殖利率來到相對高點，投資價值浮現。至於非投資等級債，隨著市況趨穩，加上整體收益率相對偏高，有望吸引投資人目光，預期資金亦將重回非投資等級債市。

就特別股市場展望方面，柏瑞投資特別股策略投資經理人卡洛夫(Vladimir Karlov)表示，過去一年，美國公債殖利率曲線出現劇烈變化，各年期實質利率由負轉正，相較於長年期美國公債和長年期美國信用債，特別股的評價面已具投資吸引力。

目前整體特別股股價已跌超過2013年縮減恐慌、2016年升息縮表及2018年經濟衰退疑慮時創下的低點，加上當前整體特別股發行人的基本面依然穩健，故預期在市場情緒回穩後，或有望出現回升機會。另方面，就非投資等級債表現來看，柏瑞投資非投資級債策略投資經理人葉凡克(John Yovanovic)說，雖然2023年企業獲利恐將受到總體經濟逆風所拖累，不過非投資等級債的整體債信狀況仍佳、市值規模穩定成長、平均信評進一步改善、主要違約風險多集中在評等較低的發債企業、違約率增幅亦有限。此外，全球非投資等級債券的殖利率也回升至2009年才有的水準，同樣浮現投資吸引力。

柏瑞投信表示，由於特別股和非投資等級債資產的相關度低，特別股與非投資級債市的產業組成，亦具有高度互補性，特別股產業組成多為金融業，而非投資級債多為工業，在產業分布廣泛、掌握表現輪動機會，將有助於投資組合在追求較高收益潛力的同時，做到多元分散、降低風險，但仍需留意特別股與非投資級債市場存有波動風險。

柏瑞投信長期為固定收益產品注入創新DNA，於2008年8月推出台灣境內第一檔非投資等級債劵基金─柏瑞全球策略非投資等級債券基金，歷經金融海嘯等市場利空考驗，基金配置目前以成熟國家為主、新興市場為輔，擇優佈局於具有利差收斂空間之標的，同時謹慎管控信用風險，以提高獲取資本利得的機會。

此外，柏瑞2017年1月推出台灣首檔以投資特別股為主的基金─柏瑞特別股息收益基金，基金發行後大受歡迎，成為境內最大的跨國投資股票型基金。基金目前投資策略，將逢低伺機買進相對較高票息的新發行特別股、維持較低現金比率、並採行槓鈴策略(barbell strategy)平衡風險配置。在考量長期基本面和票息收益、產業上偏重於銀行和保險、能源管線、通訊服務和公用事業等。